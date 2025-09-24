Lutte contre la pêche INN : Lâm Dông renforce la conformité des exportations vers l’Europe

Contrôle de bateaux de pêche au port de Phu Hai, quartier de Phu Thuy, province de Lam Dong. Photo : Nguyên Thanh/VNA

En prévision de la cinquième inspection de la Commission européenne (CE), le Département de l'agriculture et de l'environnement de Lâm Dông a lancé une campagne de contrôle ciblée sur les entreprises aquacoles. L'objectif est de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et d'assurer la conformité des exportations de produits aquatiques vers l'Union européenne.

Du 22 au 26 septembre, douze entités, couvrant l'achat, la transformation et l'exportation de produits aquatiques vers l'Europe, seront soumises à un examen rigoureux.

Nguyên Van Chiên, directeur adjoint du Département provincial de l'agriculture et de l'environnement, a souligné que l'objectif de cette campagne est double : évaluer le strict respect des entreprises locales aux régulations INN et apporter des conseils correctifs. Ces actions visent à consolider les dossiers de conformité et à préparer à la cinquième mission d'inspection de la CE.

Le secteur de la transformation des produits aquatiques est un pilier économique majeur pour Lâm Dông, générant d'importantes recettes d'exportation. La province compte 26 entreprises et 34 ateliers de transformation agréés pour l'exportation internationale, dont cinq exportent directement vers le marché européen. Au cours des deux premiers trimestres de 2025, la production a dépassé les 20 000 tonnes, avec un chiffre d'affaires à l'exportation de 117,22 millions de dollars, soit une augmentation de 6 % par rapport à la même période en 2024.

La province a récemment démontré une mobilisation de l'ensemble de son système politique, œuvrant avec urgence et détermination pour répondre aux recommandations de la CE. Cet effort collectif vise à obtenir la levée du "carton jaune" et à garantir le développement durable du secteur aquacole. Des efforts significatifs ont été consacrés à la sensibilisation à la législation sur les produits aquatiques et à la lutte contre la pêche INN, avec plus de 500 sessions d'information organisées depuis le début de l'année 2025, touchant 27 700 pêcheurs.

En matière de régulation des navires, 8 422 navires de six mètres et plus ont été enregistrés dans la base de données nationale VNFishbase. Parmi les 1 984 autres de quinze mètres et plus, 1 972 ont installé un système de surveillance par satellite (VMS) et sont intégrés au système national, ce qui représente 100 % des navires actifs. Les douze navires restants, non équipés de VMS, sont tous hors service.-VNA/VI