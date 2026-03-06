Lutte contre la pêche INN : Lam Dong ordonne des mesures d’urgence pour remédier aux lacunes

Les forces compétentes patrouillent les bateaux de pêche au port de Phu Hai, province de Lam Dong. Photo : VNA

Le Comité populaire de la province de Lam Dong a annoncé, le 6 mars, que son vice-président permanent, Le Trong Yen, avait signé une directive officielle demandant aux départements, secteurs et localités concernés de remédier rapidement aux lacunes persistantes dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Selon cette directive, les dirigeants des départements, secteurs et branches provinciales, ainsi que les présidents des autorités locales des zones et quartiers concernés, doivent assurer une mise en œuvre stricte et immédiate des orientations des autorités centrales et des nouveaux cadres juridiques relatifs à la lutte contre la pêche INN. Il est également demandé de renforcer la sensibilisation et la diffusion de la législation auprès des citoyens et des entreprises afin de garantir une bonne compréhension et une application rigoureuse des réglementations en vigueur.

Le Département de l’Agriculture et de l’Environnement, le commandement des garde-frontières, la police provinciale, les localités littorales ainsi que la zone économique spéciale de Phu Quy sont appelés à renforcer leur coordination afin de déployer des mesures concertées et résolues. L’accent est notamment mis sur la gestion stricte de la flotte de pêche, avec l’interdiction formelle de sortie en mer pour tout navire ne répondant pas aux conditions légales. Les autorités devront également contrôler rigoureusement les mouvements d’entrée et de sortie des ports ainsi que les activités en mer, afin de prévenir toute incursion illégale dans les eaux étrangères par des pêcheurs de la province.

Les forces de contrôle ont été appelées à intensifier les patrouilles et à sanctionner sévèrement toute infraction à la réglementation relative à la pêche INN afin d’assurer un effet dissuasif.

Le Département de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé d’élaborer rapidement un règlement relatif à la gestion, à l’exploitation et au traitement des données issues du système de surveillance des navires (VMS), conformément au décret n° 41/2026/ND-CP.

Selon le bilan du comité de pilotage provincial chargé de la lutte contre la pêche INN, Lam Dong a déjà mis en œuvre de nombreuses mesures depuis le début de l’année 2026 pour mieux contrôler les activités de pêche. La province recense actuellement 8 207 navires de pêche, tous enregistrés dans la base de données nationale. Parmi eux, 7 234 navires, soit 88,14 %, disposent de licences de pêche valides, tandis que les navires non conformes sont strictement répertoriés et interdits de sortie en mer.-VNA/VI