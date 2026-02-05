Lutte contre la pêche INN : inspection des dispositifs de surveillance des navires à Hô Chi Minh-Ville

Le 4 février, une délégation dirigée par le Département des télécommunications relevant du ministère des Sciences et des Technologies a travaillé avec le Comité de gestion du port de pêche de Cat Lo, dans le quartier de Phuoc Thang, Hô Chi Minh-Ville, afin d’examiner la fourniture des dispositifs de surveillance des navires par satellite (VMS), l’état des connexions et l’efficacité de l’application des technologies de l’information dans la gestion des pêches, dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU).

Selon Nguyen Phong Nha, directeur adjoint du Département des télécommunications et chef de la délégation, de nombreux logiciels de gestion des navires de pêche restent fragmentés et insuffisamment interopérables, les données entre les systèmes n’étant pas harmonisées, ce qui complique le travail de suivi des autorités compétentes. Certains navires connaissent encore des pertes prolongées de signal, tandis que l’obligation de maintenir le signal VMS actif lorsque les navires sont à quai entraîne une consommation excessive d’énergie et réduit la durée de vie des batteries.

La délégation a également relevé que les logiciels de gestion portuaire et les journaux de pêche électroniques, bien que déployés, ne sont pas interconnectés, et que le passage du journal papier vers le journal électronique demeure difficile pour de nombreux pêcheurs, notamment dans les zones à faible couverture réseau.

Lors de l’inspection, le Service des pêches et du contrôle des ressources halieutiques de Hô Chi Minh-Ville a recommandé d’ajuster certaines réglementations afin de les adapter aux réalités de l’exploitation en mer, notamment en assouplissant la fréquence des rapports de position et en traitant avec davantage de flexibilité les pertes de signal dues à des causes objectives.

La délégation a indiqué que cette inspection vise à identifier les difficultés rencontrées sur le terrain afin d’améliorer les systèmes techniques, de renforcer la gestion des pêches et de contribuer à la levée prochaine du « carton jaune » imposé au Vietnam par la Commission européenne (CE). - VNA/VI