Lutte contre la pêche INN : Dong Thap mobilise ses pêcheurs dès le début de la saison

Les pêcheurs hissent le drapeau national pour affirmer la souveraineté des mers et des îles du pays. Photo: VNA

Dès le lancement de la saison de pêche 2026, la province de Dong Thap a intensifié ses campagnes de sensibilisation pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Cette initiative s’inscrit dans l’effort national visant à répondre aux exigences de la Commission européenne (CE) pour la levée du « carton jaune » et à promouvoir un développement halieutique durable.

Dans la commune de Gia Thuan, à l’est de la province, disposant d’une flotte de 563 navires dont 423 dédiés à la pêche hauturière, l’activité a repris de plus belle après les festivités du Nouvel An lunaire. Depuis le 22 février, soit le 6ᵉ jour du calendrier lunaire, 364 bateaux et plus de 2 000 membres d’équipage ont pris la mer. Afin d’assurer le respect des réglementations dès le départ, les autorités locales, en collaboration avec les forces de surveillance des pêches et les garde-frontières, organisent des sessions de sensibilisation au port de Vam Lang.

Mme Ha Tran Phuong Thuy, vice-présidente du comité populaire de la commune de Gia Thuan, a précisé que la municipalité suit rigoureusement les directives provinciales en renforçant la traçabilité des produits et en appliquant des contrôles stricts pour garantir la conformité aux recommandations de la CE. En outre, les unités de garde-frontières de Vam Lang assurent une permanence 24h/24 pour faciliter les procédures de sortie tout en effectuant des vérifications rigoureuses.

Selon le sous-colonel Nguyen Lam Tuan, les propriétaires de bateaux sont tenus de signer des engagements formels et de vérifier le bon fonctionnement de leurs appareils de surveillance par satellite avant de quitter le port. L’accent est particulièrement mis sur l’interdiction de violer les eaux territoriales étrangères.

En 2026, le Département de l’Agriculture et du Développement rural de la province continue de consulter et d’intensifier la lutte contre la pêche INN, en renforçant l’application effective du Règlement de coordination du suivi des navires, le traitement des cas de perte de connexion, de franchissement de frontières, etc.

Parallèlement, les pêcheurs sont encouragés à investir dans des bateaux, à adopter de nouvelles technologies de pêche et à utiliser des équipements plus modernes et performants afin d’améliorer leur productivité tout en garantissant le respect de la réglementation en matière de pêche et de protection des ressources aquatiques.

Actuellement, Dong Thap compte 1 507 navires de pêche, dont 100 % sont équipés de systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS). Environ 60 % de cette flotte possède une puissance suffisante pour opérer dans les zones de pêche lointaines telles que Con Dao et Truong Sa. Grâce à une stratégie de communication globale et à une surveillance accrue, la province n’a enregistré aucune violation des règles INN en 2025. -VNA/VI