Lutte contre la pêche INN : des efforts inlassables du Vietnam

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan. Photo : VNA

Ces 7 dernières années, le Vietnam a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre des recommandations de l'équipe d'inspection de la Commission européenne (CE) en vue de faire retirer le "carton jaune" imposé sur ses produits de mer, a déclaré le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan.

Cependant, il existe actuellement trois difficultés et problèmes principaux pour le Vietnam en mettant en œuvre les recommandations de la CE. Premièrement, les bateaux de pêche violent encore les eaux étrangères. Deuxièmement, ils également éteint le système de surveillance des navires par satellite (VMS). Troisièmement, le Vietnam possède toujours des flottes de navires sans enregistrement et sans licence d’exploitation, a indiqué Lê Minh Hoan.

Évaluant l'impact du "carton jaune" INN sur les exportations de produits aquatiques du Vietnam vers l'Europe, James Borton, chercheur principal à l'Institut de politique étrangère Johns Hopkins (SAIS), expert en recherche environnementale et en sécurité en Mer Orientale, a déclaré que l'Europe était l'un des plus grands marchés d'importation de produits aquatiques du Vietnam.

Cependant, le "carton jaune" de la CE entraîne certaines difficultés pour les exportations vietnamiennes vers l'Union européenne (UE), telles que l'augmentation des coûts de livraison en raison de processus d'inspection et de délais de livraison plus stricts.

Selon Trân Dinh Luân, directeur de la Direction de la pêche du Vietnam, depuis que la CE a émis un "carton jaune" pour les produits aquatiques du Vietnam, la valeur des exportations vers le marché de l'UE a diminué en moyenne de 6 à 10 % par an. Auparavant, l'UE était le 2e marché d'importation de produits aquatiques du Vietnam (soit 17 à 20 % de la valeur totale des exportations de ces produits), mais elle est désormais tombée à la 5e place (après le Japon, les États-Unis, la République de Corée et l'ASEAN).

Selon Paul-Antoine Croizé, de la Chambre de commerce européenne (EuroCham), le fait que le Vietnam reçoit un "carton jaune" n'est qu'un "signal d'avertissement" et non un "carton rouge". Cela signifie que cet avertissement "carton jaune" n’a pas d’impact direct sur la restriction de l’accès au marché vietnamien, ni d’impact financier direct sur les exportateurs vietnamiens.

Cependant, le fait d'être soumis au "carton jaune" oblige les produits vietnamiens à être plus étroitement surveillés lorsqu'ils sont exportés vers l'UE et crée certaines complications pour les importateurs européens lors de l'inspection des marchandises importées. Cela amène également indirectement les producteurs vietnamiens à faire face à davantage de difficultés et de défis.

James Borton a déclaré que 2024 était considérée comme une année charnière pour le Vietnam, reconnu comme un pays engagé à maintenir l'ordre basé sur les règles internationales. Cela aidera le Vietnam à renforcer sa position dans l’économie mondiale.

Garantir le respect des réglementations anti-INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) nécessite l'engagement de toutes les parties prenantes, y compris les pêcheurs, les communautés côtières et le grand public, a-t-il souligné.

Pour se préparer à la finale inspection de la CE, le gouvernement vietnamien vient de promulguer le décret n°37/2024/NQ-CP modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°26/2017/NQ-CP du gouvernement détaillant certaines dispositions et mesures pour mettre en œuvre la Loi sur la pêche, ainsi que le décret n°38/2024/ND-CP réglementant les sanctions en cas d’infractions administratives dans le domaine des produits aquatiques.

Pour le décret n°37/2024/NQ-CP modifiant et complétant le décret n°26/2017/NQ-CP, le point le plus important est l’ajout de l’article 70a après l’article 70. Le gouvernement a stipulé les contenus pour la gestion des produits aquatiques importés au Vietnam, dans les usines de transformation de produits destinés à l’exportation, notamment vers le marché européen.

Le 10 avril 2024, le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam a promulgué la directive n°32-CT/TW sur le renforcement de la direction du Parti dans la lutte contre la pêche INN. Cette directive mobilise la participation de tout le système politique.

Selon les experts, dans les temps à venir, le Vietnam devra continuer à démontrer ses efforts dans la lutte contre la pêche INN, en s'efforçant de supprimer le "carton jaune" le plus rapidement possible. Il ne s’agit pas seulement de mettre en œuvre strictement la Loi sur la pêche 2017, mais également de protéger la sécurité côtière et la sécurité des écosystèmes maritimes. -VNA/VI