Lutte contre la pêche INN : Da Nang accélère la restructuration de sa flotte de pêche

À ce jour, 100 % des navires de pêche sont marqués et numérotés conformément à la réglementation, et leurs informations sont mises à jour dans la base de données nationale des pêches. Photo : VNA

La restructuration de la flotte de pêche dans le sens de la construction de nouveaux navires, du relèvement de la puissance et de la modernisation des équipements ; la réduction progressive des bateaux de faible puissance opérant en zone côtière, parallèlement à l’amélioration progressive des services de soutien logistique à la pêche afin de lever rapidement le « carton jaune » imposé par la Commission européenne, en vue de bâtir une filière halieutique moderne et durable, deviennent une tendance inévitable et est activement soutenue par les pêcheurs de la ville de Da Nang dès les premières sorties en mer après le Têt du Nouvel An lunaire 2026.



Da Nang compte actuellement une flotte de pêche de 4.045 navires de tous types. Dans le cadre de ses efforts pour lever le « carton jaune » concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la ville a achevé l’installation de dispositifs de surveillance par satellite des navires de pêche dont la longueur maximale est égale ou supérieure à 15 mètres.



Lors de sa 6ᵉ session, le Conseil populaire municipal a adopté une résolution définissant les politiques de soutien au développement de la pêche pour la période 2026-2030, comprenant cinq axes spécifiques, en vue de lever le « carton jaune » et de construire une filière halieutique durable.



Parmi ces cinq politiques figurent notamment une aide couvrant 40 % du coût annuel de l’assurance coque pour les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 15 mètres, en complément du taux de 50 % appliqué dans le cadre de la politique de soutien du gouvernement central ; une subvention à hauteur de 50 % pour l’achat de nouveaux dispositifs de surveillance des navires installés à bord des bateaux de pêche ; ainsi qu’un soutien aux frais d’abonnement aux services de surveillance, à l’achat de moteurs marins, de nouveaux engins de pêche et à la modernisation des navires, dans la limite de 50 millions de dôngs par navire.



Parallèlement au soutien à long terme apporté aux pêcheurs, à l’entrée dans la campagne de production du début de l’année 2026, Da Nang a successivement mis en service des ports de pêche après leur modernisation et leur extension, tels que les ports de Hong Trieu, Tho Quang et Tam Quang, créant des conditions favorables à la fourniture de services logistiques à la pêche et à la commercialisation des produits après récolte, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité économique de chaque sortie en mer. -VNA/VI