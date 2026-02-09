Lutte contre la pêche INN : Can Tho applique une fermeté totale

Les 5 et 6 février, une délégation du ministère de la Défense, conduite par le colonel Bui Yen Tinh, directeur adjoint du Département des opérations de l’État-major général, a mené une inspection du dispositif de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) auprès du Commandement des gardes-frontières de la ville de Can Tho et du poste frontalier de Trung Binh.

La mission a porté sur le contrôle des formalités d’entrée et de sortie des navires, l’évaluation des capacités de gestion et de recensement des navires de pêche dans les ports, les zones de mouillage et les embouchures, ainsi que sur la gestion des navires dits « trois sans » (sans immatriculation, sans inspection technique et sans licence de pêche). Il a été souligné qu’à ce jour, aucun navire de pêche « trois sans » n’est plus recensé sur le territoire de la ville de Can Tho.

Le chef de la délégation a demandé aux unités concernées de poursuivre la mise en œuvre rigoureuse des directives du gouvernement et du ministère de la Défense, en maintenant strictement les procédures de contrôle via les logiciels de gestion des navires et en empêchant catégoriquement tout navire ne remplissant pas les conditions requises de prendre la mer. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les activités de sensibilisation afin de garantir que les pêcheurs maîtrisent la réglementation relative à la lutte contre la pêche INN.

Selon les autorités locales, les effectifs et les moyens sont mobilisés au maximum pour renforcer les patrouilles et la surveillance, notamment dans les embouchures dépourvues de postes fixes et les zones sensibles. Les unités appliquent une tolérance zéro, aucun navire n’étant autorisé à sortir en mer sans documents valides ni équipements de sécurité réglementaires.

Parallèlement, les gardes-frontières ont intensifié les actions de sensibilisation en coordination avec les autorités locales, organisant six sessions d’information pour plus de 600 propriétaires de navires, capitaines et pêcheurs, et diffusant largement les contenus relatifs aux 14 comportements interdits en matière de pêche INN. -VNA/VI