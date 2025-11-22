Lutte contre la pêche illicite : les navires de pêche sous contrôle via l’application VNeID

Photo: VNA

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a demandé au Département de la Police administrative pour l’ordre social, au Commandement des gardes-frontières et au Groupe d’industrie militaire et de télécommunications (Viettel) de finaliser et de mettre en service le système de surveillance des navires de pêche via les comptes d’identification électronique de niveau 2 de l’application VNeID. Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a demandé au Département de la Police administrative pour l’ordre social, au Commandement des gardes-frontières et au Groupe d’industrie militaire et de télécommunications (Viettel) de finaliser et de mettre en service le système de surveillance des navires de pêche via les comptes d’identification électronique de niveau 2 de l’application VNeID.

Conformément aux directives du Premier ministre sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN/IUU), les systèmes de gestion des navires du secteur halieutique et des gardes-frontières ont été synchronisés et numérisés.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement propose désormais d’interconnecter directement l’application VNeID avec le système national de surveillance des gardes-frontières. Les unités concernées sont invitées à mobiliser immédiatement leurs équipes techniques afin d’achever dans les meilleurs délais cette interconnexion et de procéder à la mise en exploitation effective du dispositif. -VNA/VI