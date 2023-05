Lutte contre la contrefaçon dans le commerce électronique

Les actes de contrebande, de commerce de marchandises contrefaites, de marchandises d'origine inconnue, de violation des droits de propriété intellectuelle, deviennent de plus en plus complexes et fréquents dans l'environnement en ligne.

C’est ce qu’a constaté Nguyen Duc Le, directeur adjoint du Département des opérations, Direction de la surveillance du marché, ministère de l'Industrie et du Commerce.

Toutefois, dans le processus d'inspection, de contrôle et de traitement des infractions, les forces chargées de la gestion du marché sont confrontées à de nombreux défis et difficultés, a-t-il ajouté.

Selon Tran Huu Linh, directeur général de la Direction de la surveillance du marché, en 2022, les forces de gestion du marché dans l’ensemble du pays ont traité 439 cas de violation des réglementations en matière de commerce électronique. Les amendes allouées se sont élevées à près de 5,9 milliards de dongs.

« C'est un nombre assez modeste par rapport à la réalité », a estimé Tran Huu Linh.

Selon les statistiques préliminaires du ministère de l'Industrie et du Commerce, il y a en moyenne 1.500 plaintes de consommateurs via des lignes directes ou par écrit, liées aux achats via le commerce électronique chaque année.

"Si l'environnement en ligne n'est pas bien contrôlé, les produits contrefaits causeront des dommages à l'économie, affecteront les intérêts des consommateurs, la réputation des entreprises et des sites de vente en ligne", a affirmé Tran Huu Linh.

Selon Nguyen Thi Minh Huyen, directrice adjointe de l’Agence du commerce électronique et de l'économie numérique (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce), afin de renforcer la lutte contre la contrefaçon et de favoriser le développement du commerce électronique, son Agence continue d’améliorer les bases juridiques du commerce électronique, de sensibiliser les commerçants, les organisations et les particuliers concernés aux réglementations sur le commerce électronique…

Les statistiques de l'Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM) montrent qu'en 2022, la taille du marché vietnamien du commerce électronique de détail avait atteint 16,4 milliards de dollars et devrait s’élever à environ 38-39 milliards de dollars américains d'ici 2025.-VNA/VI