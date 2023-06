L’USABC apprécie les perspectives de coopération Vietnam - États-Unis

Les tendances actuelles de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les États-Unis garantissent une forte croissance du commerce et des investissements bilatéraux au cours des 10 prochaines années et justifient l’élévation de leur partenariat à un niveau stratégique, a déclaré le Pdg du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC) Ted Osius.

Le Pdg du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC) Ted Osius. Photo : vn.usembassy.gov



Ted Osius, qui est ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que le commerce et l’investissement jouaient un rôle important dans cette relation. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial et la principale destination des exportations du Vietnam.



En 2022, le commerce bilatéral a atteint un record de 138,9 milliards de dollars. Le Vietnam était le 8e partenaire commercial et le plus grand pays exportateur aséanien des États-Unis. Les États-Unis étaient l’an dernier le plus grand marché d’exportation du Vietnam. Les exportations annuelles du Vietnam vers les États-Unis ont augmenté de près de 20% chaque année au cours des 10 dernières années.



La mission commerciale américaine au Vietnam en mars dernier a été la plus importante jamais réalisée depuis des décennies, coïncidant avec le 10e anniversaire du partenariat intégral avec un total de 52 entreprises à la recherche d’opportunités de vente, d’approvisionnement et d’investissement, selon le Pdg de l’USABC.



La délégation a été accueillie par les principaux dirigeants vietnamiens, dont le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, le président de la Commission des affaires économiques du Comité central du Parti Trân Tuân Anh et les principales parties prenantes de plusieurs ministères et agences.



Les dirigeants vietnamiens leur ont déroulé le tapis rouge, ont patiemment écouté toutes les préoccupations des entreprises et ont fourni des réponses détaillées et réfléchies sur la manière dont ces préoccupations seraient traitées et qui était responsable des mesures de suivi, a-t-il noté.



Entre-temps, l’USABC a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts du Vietnam pour maintenir la stabilité et la résilience macroéconomiques et son soutien à la stratégie de transformation numérique du Vietnam et à la transition vers l’énergie verte.



Ses membres ont proposé de nouveaux domaines de coopération et souligné les initiatives en cours dans divers secteurs, notamment l’agriculture, l’aérospatiale, l’énergie, la santé, la logistique, le tourisme, l’économie numérique, les services financiers, la défense, l’innovation et l’économie créative au Vietnam.



Le grand nombre d'entreprises participant à la mission commerciale montre à quel point les entreprises américaines ont une grande confiance dans les perspectives de croissance et le leadership du gouvernement vietnamien, malgré les vents contraires prévus cette année dans l'économie vietnamienne et l'économie mondiale causés par le conflit en cours en Ukraine et les sanctions contre la Russie, a-t-il déclaré.