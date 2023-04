L’Uruguay crée un groupe d’amitié parlementaire avec le Vietnam

Des membres du groupe d'amitié parlementaire Uruguay-Vietnam et du groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Uruguay. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a assisté le 27 avril au matin (heure locale) à Montevideo, à la signature par la présidente de la Chambre des sénateurs de l’Uruguay, Beatriz Argimon, et le président de la Chambre des représentants de l’Uruguay, Sebastian Andujar, d’une résolution sur la création du groupe d'amitié parlementaire Uruguay-Vietnam avec huit membres.

Ensuite, Vuong Dinh Hue, Beatriz Argimon et Sebastian Andujar ont assisté à la cérémonie de présentation du groupe d'amitié parlementaire Uruguay-Vietnam et du groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Uruguay.

Lors de la cérémonie, Mai Thi Phuong Hoa, vice-présidente de la Commission judiciaire de l’Assemblée nationale vietnamienne, présidente du groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Uruguay, a rappelé que le 14 avril 2023, l'Assemblée nationale du Vietnam avait décidé de créer le groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Uruguay composé de huit membres.

Selon elle, la fondation de ces deux groupes contribuera à renforcer et à approfondir la bonne amitié entre les deux pays, ainsi que la coopération entre leurs organes législatifs.

Mai Thi Phuong Hoa s’est enfin déclarée convaincue que les deux groupes promouvraient leur rôle de passerelle dans la coopération parlementaire entre les deux parties, contribuant à développer l’amitié et la coopération multiforme entre les deux pays, dans l’intérêt des deux peuples.