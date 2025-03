L’UNICEF salue la politique d’exonération des frais de scolarité au Vietnam

La représentante de l’UNICEF au Vietnam, Silvia Danailov. Photo: VNA

La récente décision du Politburo du Parti communiste du Vietnam d’exonérer tous les frais de scolarité pour les élèves de la maternelle au lycée dans le système scolaire public à l’échelle nationale est une étape importante vers l’intégration et l’égalité des chances pour tous les enfants, selon la représentante de l’UNICEF au Vietnam, Silvia Danailov.



Silvia Danailov a félicité le Vietnam pour cette décision, affirmant qu’elle est conforme aux engagements internationaux du pays, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant et l’Objectif de développement durable 4 (Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie).



La politique d’exonération des frais de scolarité est un investissement crucial pour l’avenir du Vietnam, permettant à davantage d’enfants de terminer leurs études quel que soit leur milieu socio-économique, a-t-elle souligné, notant qu’il s’agit d’une politique clé pendant la période de développement transformatrice du pays.



La représentante de l’UNICEF au Vietnam a suggéré plusieurs recommandations clés pour maximiser l’efficacité de cette politique, affirmant que l’exonération des frais de scolarité doit être accompagnée d’efforts pour assurer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage.



Il est nécessaire de garantir des ressources suffisantes, une expertise, des infrastructures et du matériel d’apprentissage de qualité, et une attention particulière doit être accordée aux coûts que les familles doivent encore couvrir, tels que les manuels scolaires, les uniformes et le transport, car ces dépenses peuvent poser des défis pour les ménages vulnérables, a-t-elle déclaré.

Silvia Danailov a souligné la nécessité de garantir les principes d’équité et d’inclusion dans la mise en œuvre de la politique, en fournissant le soutien nécessaire aux enfants handicapés et à ceux des zones habitées par des minorités ethniques pour qu’ils puissent participer pleinement à l’éducation et en bénéficier.



L’élargissement de l’accès à l’enseignement secondaire peut être réalisé en augmentant le nombre d’écoles publiques et en augmentant les investissements dans l’éducation communautaire, notamment en développant des écoles primaires satellites, a-t-elle noté.



Elle a déclaré que l’UNICEF était prêt à aider le Vietnam à concrétiser cette vision en améliorant les capacités des enseignants et des administrateurs de l’éducation, en promouvant les possibilités d’apprentissage numérique et en intégrant des technologies avancées comme l’intelligence artificielle pour aider les éducateurs.



En outre, l’UNICEF plaide en faveur d’investissements dans des modèles d’écoles vertes en réponse au changement climatique, ainsi que de la promotion de politiques d’éducation inclusives.



La responsable de l’UNICEF a appelé à une coopération étroite pour garantir que tous les enfants du Vietnam aient la possibilité d’apprendre, de grandir et de réussir. – VNA/VI