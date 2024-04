L’UNICEF apprécie la mise en œuvre par le Vietnam de politiques de soins et de protection d’enfants

La représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam, Rana Flowers, a salué les réalisations du développement socio-économique du Vietnam malgré les défis et les difficultés, en particulier dans la mise en œuvre des politiques prioritaires liées aux soins et à la protection des enfants.

La représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam, Rana Flowers et l'ambassadeur Dang Hoang Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ONU. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur Dang Hoang Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ONU, le 8 avril à New York, le responsable a affirmé que l'

UNICEF

salue l'initiative du Vietnam sur la résolution sur la Journée internationale du jeu récemment approuvée par l'Assemblée générale de l'

ONU

, la qualifiant de une contribution pratique et significative à l'objectif commun de la communauté internationale, à savoir le développement global des enfants.

L’organisation attache toujours de l’importance à ses relations avec le Vietnam et continuera à soutenir la mise en œuvre des priorités de ce pays d’Asie du Sud-Est dans ce domaine.

Dang Hoang Giang a salué le rôle important et la coopération efficace de l'UNICEF dans les soins, l'éducation, la protection et la promotion des droits des enfants vietnamiens.

Il a exprimé l'espoir que l'organisation continuera à prêter attention à soutenir le Vietnam dans la mobilisation des ressources, l'élaboration de politiques et la promotion de projets de coopération spécifiques et pratiques pour mettre en œuvre les résultats de la réunion à New York en mars entre le vice-président de l'État Vo Thi Anh Xuan et Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF.

Lors de la réunion, les deux parties ont convenu d'organiser conjointement des activités pour célébrer le 50e anniversaire du partenariat Vietnam-UNICEF et de profiter de cette étape importante pour définir les orientations de la coopération dans la nouvelle période. - VNA/VI