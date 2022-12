L’UNESCO honore la poétesse Hô Xuân Huong

Une cérémonie en l’honneur de la poétesse Hô Xuân Huong à l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance et du 200e anniversaire de son décès a eu lieu samedi soir à Vinh, chef-lieu de la province de Nghê An.

Christian Manhart remet la résolution de l'UNESCO honorant Hô Xuân Huong aux représentants du Vietnam. Photo: VNA

L’événement était organisé par les autorités provinciales et l’UNESCO.



À cette occasion, Christian Manhart, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, a remis la résolution de son organisation de rendre hommage à la poétesse Hô Xuân Huong au ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et au représentant de la province de Nghê An.



Présent lors de la cérémonie, le président de la République, Nguyên Xuân Phuc, a indiqué que Hô Xuân Huong était une femme de lettres hors pair et un symbole de la littérature vietnamienne dont les œuvres traduisent un humanisme profond.



“Rendre hommage à Hô Xuân Huong, c’est rendre hommage aux vertus et à l’intelligence de la femme vietnamienne traditionnelle. Il faut également constater les efforts du Parti communiste et de l’État vietnamien en faveur des droits et de l’égalité des femmes à travers la promotion de leur contribution importante dans la lutte pour l’indépendance et l’édification nationales et les postes importants occupés par les femmes dans le contingent de cadres. Le fait que l’UNESCO reconnaisse et honore les valeurs et l’humanisme de la pensée et de la personnalité de Hô Xuân Huong est aussi une manière d’honorer la beauté de l’âme, de l’intelligence et de l’humanisme des Vietnamiens. La culture vietnamienne se joint au flux de la culture mondiale tout en l’enrichissant”, a-t-il déclaré.



À cette occasion, Nguyên Xuân Phuc a aussi demandé aux chercheurs de mener des études pour clarifier la portée idéologique et les valeurs artistiques des œuvres de Hô Xuân Huong et de les présenter aux publics vietnamien et étranger.