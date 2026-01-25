L’UNESCO aide le Vietnam à protéger son patrimoine après des catastrophes naturelles

Le directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Enany. Photo: VNA

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en France, le 23 janvier, à la suite d’une série de violentes tempêtes ayant frappé le Vietnam en novembre 2025, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a annoncé un programme d’aide d’urgence d’un montant d’environ 740 000 dollars. Cette enveloppe vise à protéger le patrimoine culturel et à assurer la continuité de l’éducation dans les zones les plus durement touchées.

Dans son communiqué, l’UNESCO précise que les tempêtes Wipha, Bualoi et Matmo ont provoqué de lourds dégâts au Vietnam, faisant des centaines de morts et de blessés, endommageant des centaines de milliers d’habitations et affectant près de 10 000 établissements scolaires. Face à cette situation, l’Organisation met en œuvre des actions ciblées, en coordination avec les partenaires nationaux et locaux, afin de stabiliser les sites patrimoniaux et de garantir une reprise sûre et continue de l’apprentissage pour les enfants et les adolescents.

Le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, a souligné que ces catastrophes naturelles illustrent l’urgence de renforcer la résilience face aux risques climatiques. Il a affirmé que l’UNESCO se tient aux côtés du gouvernement et du peuple vietnamiens pour protéger le patrimoine, assurer la continuité de l’éducation et accompagner les efforts de relèvement fondés sur le savoir, la solidarité et le développement durable.

Des employés du Centre de conservation des monuments de l’ancienne capitale de Hue procèdent au nettoyage de la Cité impériale de Huê, inondée le 29 octobre 2025. Photo: VNA

Dans le domaine culturel, en coopération avec le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et les autorités locales, l’UNESCO procède à des évaluations techniques et déploie des mesures de protection d’urgence sur les sites du patrimoine mondial de Hue et de Hoi An, ainsi que sur d’autres sites culturels affectés. Ces actions, soutenues par le Fonds d’urgence pour le patrimoine et le Fonds du patrimoine mondial, s’inscrivent dans une approche intégrée tenant compte des risques, afin de préserver à la fois le patrimoine matériel et immatériel.

Dans le secteur de l’éducation, l’UNESCO concentre son appui dans les provinces de Cao Bang et de Lang Son sur la remise en état d’espaces d’apprentissage sûrs, la fourniture d’équipements essentiels et le soutien psychosocial aux élèves et aux enseignants, en particulier dans les communautés vulnérables et les zones peuplées de minorités ethniques.

Par ailleurs, avec le financement du Japon, l’UNESCO mènera des actions de prévention et de réduction des risques de catastrophes dans la province de Nghe An, notamment en matière d’évaluation des risques, de systèmes d’alerte précoce et de sécurité des environnements scolaires.

En complément des mesures d’urgence, l’UNESCO poursuit la mobilisation de ressources supplémentaires afin d’élargir, à l’avenir, les efforts de relèvement et de renforcement de la résilience du Vietnam dans les domaines de la culture et de l’éducation. -VNA/VI