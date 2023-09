L’UE soutient les objectifs de développement durable du Vietnam

Les États membres de l’Union européenne (UE) souhaitent tous être amis du Vietnam et soutenir sans réserve ses objectifs de développement durable, a déclaré mercredi 27 septembre à la presse à Hanoi l’ambassadeur et chef de la délégation de l’UE au Vietnam Julien Guerrier.

L’ambassadeur et chef de la délégation de l’UE au Vietnam Julien Guerrier. Photo : dantri.com.vn

Qualifiant le Vietnam de partenaire important, le diplomate a déclaré que l’UE avait développé une stratégie pour la région Indo-Pacifique dans laquelle le Vietnam occupe une position d’une importance cruciale en termes d’économie, de population et de situation géographique.

Au cours de son mandat, Julien Guerrier a exprimé son souhait de soutenir le Vietnam dans son redressement ocio-économique après la pandémie de Covid-19, contribuant ainsi à atteindre ses objectifs ambitieux d’atteindre le statut de pays à revenu élevé d’ici 2045 et de zéro émission nette d’ici 2050.

Alors que le Vietnam promeut activement la recherche et l’innovation et applique les progrès scientifiques et technologiques à son économie, il a déclaré que l’UE était désireuse de tirer parti de ses expériences en matière de recherche et d’innovation pour aider le Vietnam dans ces efforts.

Ce soutien va au-delà des idées et de l’expertise mais passe également par des outils très concrets, à savoir l’Accord de libre-échange UE-Vietnam déjà en vigueur ; le mécanisme de financement Global Gateway, qui alloue plus de 300 milliards d’euros à divers pays du monde, dont le Vietnam ; le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) ; le programme de financement Horizon Europe avec plus de 100 milliards de dollars pour la recherche et l’innovation ; et le projet Renforcer la coopération en matière de sécurité en Asie et avec l’Asie (ESIWA), a-t-il noté.

L’ambassadeur a souhaité que les deux parties intensifient davantage les échanges entre les peuples, les visites mutuelles et la coopération éducative, comme le prochain Salon des études en Europe à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoi.

Concernant la suppression de l’avertissement concernant la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) pour les produits aquatiques vietnamiens, il a déclaré qu’il s’agissait d’un sujet important qui était en discussion entre les deux parties depuis plusieurs années.

Julien Guerrier a salué les efforts du Vietnam pour établir activement un cadre juridique pour la pêche INN, ajoutant cependant que ce qui est encore plus crucial est que les pêcheurs vietnamiens doivent suivre rigoureusement ces réglementations légales.

Espérant que le problème sera résolu rapidement, le diplomate a ajouté qu’une délégation de la Commission européenne se rendra au Vietnam en octobre pour examiner la situation.

Concernant les échanges culturels et patrimoniaux, il a déclaré que les événements annuels promouvant la littérature, le cinéma et l’éducation européens ont été bien accueillis par le peuple vietnamien. Le Vietnam est une destination attractive pour les touristes européens, et vice versa.

Selon lui, de nombreux étudiants et diplômés vietnamiens ont choisi l’Europe pour leurs études au cours des dernières années. L’UE propose Erasmus Mundus, le plus grand programme de bourses de maîtrise et de doctorat en Europe, et de nombreux jeunes Vietnamiens ont bénéficié de ces bourses. L’événement "Etudier en Europe", prévu le 1er octobre à Hô Chi Minh-Ville et le 7 octobre à Hanoi, fournira de précieuses informations sur la vie et l’éducation en Europe.

Informant la presse des prochains festivals de films européens dans plusieurs grandes villes vietnamiennes, Julien Guerrier a souhaité une coopération culturelle bilatérale renforcée.

Avec des histoires culturelles riches et anciennes, les pays européens ont conservé leur identité culturelle tout en connaissant un développement moderne, a-t-il indiqué, ajoutant que l’UE était prête à partager ces expériences avec le Vietnam.