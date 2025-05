L’UE souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam pour répondre aux défis mondiaux

Le secrétaire général du Parti Vietnam To Lam. Photo : VNA

Le président du Conseil européen Antonio Costa a eu mercredi soir 30 avril un appel téléphonique avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam pour féliciter le Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

Antonio Costa a estimé que c’était un grand événement historique non seulement pour le Vietnam mais aussi pour la conscience du monde entier.

To Lam a souligné qu'il s'agissait d'un événement particulièrement important ouvrant une nouvelle ère dans l'histoire de la nation vietnamienne : édifier le Vietnam de paix, d’union, d’indépendance, de démocratie et de prospérité.

Il a remercié le président du Conseil européen pour son attention et son soutien au développement des relations entre le Vietnam et l’UE ; exprimé son satisfaction du développement dynamique et global des relations Vietnam-UE dans divers domaines tels que politique-diplomatie, commerce-investissement, défense-sécurité, transformation verte, science-technologie, innovation.

Le président du Conseil européen Antonio Costa a eu mercredi soir 30 avril un appel téléphonique avec le secrétaire général du Parti To Lam pour féliciter le Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de la Réunification nationale. Photo : VNA

Le leader du Parti a affirmé que le Vietnam préconisait la multilatéralisation, la diversification, la coopération égale et mutuellement bénéfique avec tous les partenaires, y compris l'UE et ses États membres, vers une coopération commerciale équilibrée et durable et l'harmonisation des intérêts de toutes les parties pour atteindre des objectifs de développement communs.

Il a suggéré que les deux parties discutent activement et se coordonnent pour trouver des solutions communes afin d'éliminer les difficultés et les obstacles pour développer fortement la coopération économique dans les temps à venir.

Antonio Costa a affirmé que les deux parties étaient des « partenaires importants, fiables et stables » l’une pour l’autre, tout en affirmant que le Vietnam était un partenaire clé de l’UE en Asie du Sud-Est et que les relations Vietnam-UE méritaient d’être portées à un nouveau niveau. Il a souhaité que les relations Vietnam-UE deviennent un modèle pour la coopération de l'UE avec d'autres pays.

Le président du Conseil européen a affirmé que l’UE souhaitait renforcer la coopération avec le Vietnam pour promouvoir le libre-échange et répondre aux défis mondiaux, notamment le changement climatique. Les deux parties doivent aussi renforcer leur coopération dans les domaines des transports, de la connectivité des infrastructures, de la transformation verte, de la transformation numérique, de l’innovation, etc.

Le Conseil européen redoublera ses efforts pour promouvoir les priorités dans les relations bilatérales mentionnées par le secrétaire général du Parti To Lam, notamment l’échange de délégations de haut niveau ; la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération pour éliminer les difficultés et les obstacles et la proposition de nouvelles initiatives de coopération ; la réalisation de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE ; l’assistance au Vietnam à mettre en œuvre efficacement le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) afin d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 ; la demande à la CE d’envisager de supprimer la carte jaune contre les exportations de produits aquatiques du Vietnam, a-t-il précisé.

À propos de la situation internationale et régionale, le leader du Parti a affirmé que le Vietnam appréciait favorablement l'UE et ses pays membres pour mettre en œuvre des initiatives de coopération avec la région indo-pacifique avec une approche équilibrée et de nombreuses priorités de coopération adaptées aux pays de la région, y compris le Vietnam.

Les deux dirigeants ont convenu que le Vietnam et l'UE devraient renforcer leur coopération dans le cadre des forums multilatéraux, contribuant à assurer la paix, la stabilité et la sécurité dans le monde, soutenir le règlement des différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, contribuant à assurer la paix, la stabilité et la liberté de navigation et de survol dans la région. -VNA/VI