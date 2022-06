L’UE et le Vietnam travaillent à l’évaluation de l’exécution de l’EVFTA

L’Union européenne (UE) s’efforce d’aider le gouvernement vietnamien à concrétiser pleinement l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) par le biais de l’Appui renforcé de l’UE à l’intégration régionale de l’ASEAN - Assistance liée au commerce pour le Vietnam (ARISE Plus-Vietnam).

L’aide comprend également l’assistance du groupement au Vietnam pour la mise en œuvre de ses engagements fiscaux et la réalisation d’analyses de données commerciales.



Actuellement, le Vietnam suit la Nomenclature tarifaire harmonisée de l’ASEAN (AHTN), qui est révisée tous les cinq ans conformément aux modifications apportées au Système harmonisé (SH).



Selon le ministère des Finances, une liste des importations et des exportations vietnamiennes est en cours d’élaboration conformément à l’AHTN pour mettre à jour la technologie et le commerce et classer les marchandises en fonction de la demande du marché.



Par conséquent, il est important que le Vietnam applique le SH et l’AHTN de manière cohérente et précise pour faciliter le dédouanement.

Le ministère a déclaré que les responsables du secteur fiscal devaient connaître les dernières informations sur le nouveau système tarifaire.



Fin janvier, ARISE Plus-Vietnam s’est coordonné avec le ministère des Finances pour organiser une formation sur la transition tarifaire du Vietnam de l’AHTN 2017 à l’édition 2022.



Grâce à ces efforts, le Vietnam se prépare aux changements tarifaires et achève sa feuille de route de réduction d’impôts définie dans l’EVFTA.



En vertu de l’article 17.14 de l’EVFTA, les parties échangent, au plus tard le 1er juillet de chaque année, les statistiques annuelles des importations de l’année précédente, y compris les chiffres au niveau des lignes tarifaires, en ce qui concerne les échanges préférentiels et non préférentiels de marchandises entre elles, créant ainsi une base permettant aux deux parties d’évaluer l’efficacité de la mise en œuvre de l’accord.

Truong Thanh Hà, du Département de la coopération internationale du ministère des Finances, a déclaré que l’analyse et l’évaluation des impacts de l’EVFTA lors de la mise en œuvre aident le Vietnam à améliorer sa supervision et à remplir ses engagements.



Par le biais d’ARISE Plus-Vietnam, l’UE a lancé un cours de formation sur l’analyse des données commerciales afin de faciliter la mise en œuvre des accords de libre-échange pour plus de 30 fonctionnaires du ministère des Finances, du ministère de l’Industrie et du Commerce et du Département général des douanes.



La formation est conçue pour améliorer la capacité des fonctionnaires et des chercheurs vietnamiens à analyser les données commerciales et à évaluer la mise en œuvre de l’EVFTA ainsi que ses impacts.



Peter Bernhardt, chef d’équipe du projet ARISE Plus-Vietnam, a déclaré que les études de recherche économique évaluant les impacts de l’EVFTA revêtent une importance particulière pour le Vietnam, car elles aident le pays à ajuster ses politiques pour pour réduire les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs du pacte.



ARISE Plus-Vietnam est un projet financé par l’UE pour intégrer l’économie vietnamienne dans la chaîne de production mondiale grâce à un soutien ciblé aux secteurs public et privé. Il aidera le gouvernement vietnamien à tirer parti des nouveaux engagements commerciaux bilatéraux et régionaux, en mettant l’accent sur la mise en œuvre de l’EVFTA.



Cela fait partie du soutien à l’intégration régionale de l’ASEAN par l’UE - Programme régional ARISE Plus - pour fournir une assistance technique liée au commerce à la région.



Le projet est mis en œuvre par DAI Global dans le cadre d’un consortium avec la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et le groupe GOPA sous la supervision de la délégation de l’UE au Vietnam.