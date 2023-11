L’UE et le Vietnam renforcent leur coopération en matière de sécurité et de climat

La 4e réunion du Comité mixte Vietnam-UE sur la mise en œuvre de l’Accord-cadre global de partenariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam s’est tenue récemment à Bruxelles, en Belgique.

Vue de la 4e réunion du Comité mixte Vietnam-UE sur la mise en œuvre de l’Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’UE et le Vietnam. Photo: VNA

Selon le communiqué de presse publié à l’issue de la réunion, l’UE et le Vietnam ont souligné l’étendue et la profondeur de leurs relations multiformes, discutant d’un large éventail de sujets dans les différents domaines de leur coopération bilatérale, notamment les questions politiques, la coopération en matière de sécurité et de défense, le commerce et les investissements, le développement durable, l’aide publique au développement, la pêche, le changement climatique et la transition énergétique durable, ainsi que la bonne gouvernance, l’État de droit et les droits de l’homme.

L’UE a présenté la nouvelle Loi européenne sur les semi-conducteurs et la Loi européenne sur les matières premières critiques, soulignant la nécessité pour l’UE de diversifier et de sécuriser ses chaînes d’approvisionnement.

Les deux parties ont fait le point sur les discussions tenues plus tôt cette année à Hanoi au sein des différents sous-comités de l’APC et ont convenu de s’appuyer sur celles-ci lors de leurs prochaines sessions qui seront organisées en 2024.

Elles ont examiné leur coopération et leurs relations commerciales dans le cadre de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam et se sont engagés à travailler ensemble pour promouvoir davantage une prospérité durable et inclusive tout en visant à progresser sur certaines questions réglementaires en suspens et à mettre pleinement en œuvre l’accord.

Elles attendaient avec impatience d’intensifier leur coopération avec la visite du vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, au Vietnam, au début novembre, et la troisième réunion du Comité du commerce au niveau ministériel qui se tiendra à Bruxelles le 1er décembre, précédée par le troisième Comité du commerce et du développement durable, le Groupe consultatif national et le troisième Comité du commerce des marchandises.

L’UE a salué l’engagement du Vietnam à devenir neutre sur le plan climatique d’ici 2050. L’UE et le Vietnam ont examiné les récents progrès réalisés dans le cadre de leur Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) réunissant les autorités vietnamiennes et les partenaires internationaux dans un effort commun visant à soutenir le développement du Vietnam à faibles émissions et résilient au changement climatique. Le JETP encouragera les investissements dans la décarbonation du système électrique vietnamien afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l’agenda international sur le changement climatique.

Elles poursuivront leurs efforts conjoints pour lancer le plan de mobilisation des ressources du JETP dans les meilleurs délais. Elles ont réitéré que pour que la transition soit juste et équitable, des consultations régulières sont nécessaires, notamment avec les médias, les ONG et d’autres parties prenantes, afin de garantir un large consensus social.

L’UE a invité le Vietnam au troisième Forum ministériel indo-pacifique qui se tiendra à Bruxelles, le 2 février 2024. L’UE et le Vietnam ont convenu que, en s’appuyant sur le succès des forums précédents de Paris (2022) et de Stockholm (2023), le Forum ministériel de Bruxelles offrirait une autre occasion importante de discuter des problèmes mondiaux et de la manière de relever plus efficacement les défis posés par la complexité du paysage indo-pacifique.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les récents développements en matière de sécurité, au cours desquels elles ont convenu de la nécessité de trouver des solutions pacifiques tout en respectant les principes du droit international et de la Charte des Nations Unies.



Concernant l’Ukraine, l’UE et le Vietnam ont réitéré leurs positions exprimées dans d’autres enceintes. Ils ont également souligné la nécessité d’une paix globale, juste et durable en Ukraine, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international. L’UE et le Vietnam ont réaffirmé leur attachement à la Charte des Nations Unies et au droit international, notamment à la nécessité de respecter la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de tous les États.



Ils ont également échangé leurs points de vue sur la situation au Moyen-Orient et au Myanmar et ont discuté du partenariat UE-ASEAN. En ce qui concerne la Mer Orientale, ils ont exprimé leur préoccupation face aux développements récents et ont réaffirmé l’importance de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol, et ont souligné l’importance pour toutes les parties de respecter le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Les deux parties ont discuté de la possibilité de renforcer la coopération en matière de sécurité, notamment dans les domaines de la sécurité maritime et de la cybersécurité. L’UE a réitéré sa reconnaissance pour le déploiement de deux officiers vietnamiens au sein de la mission de formation de l’UE en République centrafricaine.



L’UE et le Vietnam ont également échangé des points de vue sur le développement durable, notamment grâce à de nouvelles opportunités de coopération découlant du Global Gateway, qui a tenu son premier forum à Bruxelles les 25 et 26 octobre en présence du vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà. L’UE a souligné la nécessité d’une participation inclusive de tous les partenaires aux questions de développement.



L’UE et le Vietnam ont discuté du développement durable de la pêche, y compris des actions en cours en matière de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). Ils ont partagé leurs positions et objectifs respectifs pour les prochaines négociations internationales liées à l’environnement et à la biodiversité, dans le but de créer d’éventuelles synergies pour un développement mondial durable.



Le soutien au droit international et à l’ordre international fondé sur le droit international, la bonne gouvernance, l’État de droit, le respect des droits fondamentaux et l’engagement des partenaires concernés sont des éléments essentiels de la relation UE-Vietnam.



La délégation de l’UE était dirigée par la directrice exécutive adjointe pour l’Asie et le Pacifique au Service européen pour l’action extérieure (EEAS), Paola Pampaloni. La délégation vietnamienne était conduite par la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang. Elles ont également été rejointes par la Commission européenne, les États membres de l’UE et des représentants des agences gouvernementales vietnamiennes.