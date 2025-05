L’UE et la France s’engagent à accompagner le Vietnam dans sa transition énergétique

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Vietnam, Julien Guerrier, et l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, viennent d’effectuer une visite de travail dans la province de Gia Lai (Hauts plateaux du Centre), pour examiner le projet d’extension de la centrale hydroélectrique d’Ialy. Il s’agit d’un projet emblématique de la transition énergétique du Vietnam.



Photo : DSQ

Mis en œuvre entre 2021 et 2024 par le groupe Électricité du Vietnam (EVN), ce projet visait à une extension de la centrale hydroélectrique d’Ialy avec la mise en activité de deux turbines de 180 MW chacune, pour une puissance installée supplémentaire de 360 MW. Mises en service en décembre 2024, ces deux turbines portent désormais la capacité totale des centrales à 1080 MW.

Financé dans le cadre du format "Team Europe", le projet combine un prêt de 74,7 millions d’euros accordé par l’Agence française de développement (ADF) pour les équipements, et une subvention de 2 millions d’euros de l’UE, également portée par l’AFD.

La subvention de l’UE a permis de mettre à disposition du groupe EVN une assistance technique, pour acquérir les meilleures pratiques internationales de maîtrise des risques d’hygiène - sécurité - environnement (HSE), tout en optimisant les pratiques d’exploitation et de maintenance des infrastructures hydroélectriques.

L’extension de la centrale, qui s’achève en 2025, renforcera durablement la production d’énergie renouvelable du pays, en contribuant à un avenir plus vert et plus résilient.

Une contribution majeure

Ce projet est une contribution majeure à la transition énergétique du Vietnam. Avec une croissance économique de l’ordre de 7-8% par an, la demande en électricité à l’échelle nationale devrait augmenter de 12 à 14% par an.

Le Plan de développement électrique VIII (PDP8) révisé adopté en avril 2025 prévoit d’augmenter la capacité installée à 183 GW d’ici 2030.

Pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, le Vietnam envisage de produire près de 70% de son électricité à partir d’énergies renouvelables, y compris l’énergie hydroélectrique.

Lancée depuis 2021, la stratégie Global Gateway encadre l’action extérieure de l’UE dans un contexte international en constante évolution, afin d’approfondir son engagement en faveur d’infrastructures de qualité dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier et de renforcer l’économie mondiale.

Sur le site du projet, l’ambassadeur de l’UE au Vietnam, Julien Guerrier, a insisté sur l’importance du projet de la centrale hydroélectrique d’Ialy pour la transition énergétique : "Ce projet permettra une réduction de 68 000 tonnes de CO2 par an, tout en ajoutant 360 MW de production au réseau électrique. L’UE continuera à appuyer la transition énergétique avec ses États membres dans le cadre de la stratégie ‘Global Gateway’, et en tant que co-président du groupe des partenaires internationaux du JETP".

Pour sa part, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a réaffirmé le soutien de la France dans le cadre du JETP : "Avec un investissement estimé de 500 millions d’euros pour soutenir la transition énergétique, la France via l’AFD soutient un autre projet emblématique en format #Team Europe : le projet Bac Ai, premier projet de pompage turbinage hydroélectrique du Vietnam, démarré en 2025, qui viendra ajouter 1200 MW de production électrique tout en optimisant le potentiel des énergies renouvelables intermittentes".

Le succès du projet d’extension de la centrale hydroélectrique d’Ialy prouve la solidité du partenariat entre l’UE, la France et le groupe EVN pour un avenir en commun décarboné.

Approche #Team Europe : L’UE et ses États membres collaborent au sein de #Team Europe pour que leur action extérieure commune soit plus que la somme de ses parties. Ensemble, ils constituent l’un des principaux donateurs de subventions au Vietnam.

Les subventions de l’UE au Vietnam sont utilisées conformément aux politiques socio-économiques du pays et soutiennent les efforts du gouvernement pour restructurer l’économie afin d’assurer une croissance et un bien-être à long terme pour ses citoyens. -NDEL/VI