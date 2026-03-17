L’outil d’IA ReefCloud aide à la conservation des récifs coralliens au large de Cù Lao Chàm

Un plongeur inspecte un récif corallien à l’aide de ReefCloud au large des îles Chàm dans le cadre d'un programme de surveillance des récifs. Photo : Réserve naturelle de Cù Lao Chàm

Un outil d’intelligence artificielle est utilisé comme mesure efficace pour contribuer à la conservation et à la restauration des récifs coralliens au large de l’archipel de Cù Lao Chàm, en accélérant les efforts de surveillance et d’analyse des données, ainsi qu’en renforçant la connectivité des réseaux mondiaux et le partage des connaissances.



Le comité de gestion de la réserve naturelle de Cù Lao Chàm a annoncé que ReefCloud, un outil numérique basé sur l’IA et utilisant l’apprentissage automatique et l’analyse avancée pour extraire et diffuser rapidement des données à partir d’images de récifs coralliens, remplace Reef Check.



Trân Phuong Thao, membre du personnel de la réserve, a fait savoir que ReefCloud avait permis d’accélérer la surveillance des récifs coralliens jusqu’à 700 fois plus vite que la solution précédente.



L’outil basé sur l’IA permet aux plongeurs d’économiser jusqu’à 70 % de leur temps sur l’analyse des données en utilisant l’annotation des données, en ajoutant une brève explication à un texte ou à une image avec un rapport plus précis, selon Thao.



L’outil précédemment utilisé permettait une surveillance limitée des coraux sur les fonds marins, tandis que l’analyse des données reposait principalement sur des observations en temps réel effectuées par des plongeurs.



« Nous avions collecté une grande quantité de données dans une base de données à l’aide de ReefCheck entre 2021 et 2024, mais cela nécessitait des compétences spécialisées et beaucoup de main-d’œuvre, ainsi que de longues périodes de plongée en mer. L’outil n’était pas en mesure de reconnaître les différents types de coraux, ni de les vérifier », a-t-elle indiqué.



« ReefCloud nous a permis d’effectuer des analyses plus rapides et d’atteindre des taux de précision fiables allant jusqu’à 80 ou 90%. Cet outil utilise également un réseau neuronal convolutif – un algorithme d’apprentissage profond spécialisé, principalement destiné à l’analyse de données visuelles, notamment d’images et de vidéos – tout en étant connecté à un réseau mondial», a-t-elle souligné.



Cet outil permet de gagner des semaines, voire des mois de travail, en identifiant les types de coraux et les changements survenus au niveau du récif.

La réserve maritime de Cu Lao Cham dispose d’une faune et d’une flore maritimes des plus variées. Photo: Réserve naturelle de Cù Lao Chàm/VNA

La réserve naturelle de Cù Lao Chàm collabore étroitement avec l’Institut d’océanographie relevant de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, l’Institut australien des sciences marines et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sur la conservation et le suivi des coraux.



Grâce aux efforts de conservation déployés jusqu’à présent, 365,4 hectares de récifs coralliens ont été préservés et restaurés à proximité des îles. Plus de 40 pépinières de coraux et deux zones de restauration, couvrant une superficie totale de 8.000 m², ont été mises en place pour combler les récifs endommagés.



Les coraux des eaux au large des plages de Lá, Dài, Bai Bac, Bai Nân et Bai Tra ont enregistré les meilleurs résultats : depuis 2006, 300 espèces de coraux ont été conservées ou restaurées, selon le comité de gestion de la réserve.



Nguyên Van Long, expert de l’Institut d’océanographie, a déclaré que les récifs coralliens près de Cù Lao Chàm se portaient bien, affichant une riche biodiversité après des décennies de travail de conservation.



La restauration des récifs coralliens et de l’ensemble de l’écosystème a contribué à faire de Cù Lao Chàm un exemple de réussite en matière de conservation de la nature.



La réserve de biosphère de Cù Lao Chàm-Hôi An se situe au Centre du Vietnam et comprend deux zones principales : le site du patrimoine culturel mondial de Hôi An et l’archipel de Cù Lao Chàm. Ce dernier est réputé pour sa faune et sa flore marines, notamment ses coraux, ses mollusques, ses crustacés et ses algues. Les îles abritent des zones montagneuses et des écosystèmes de forêt tropicale humide fortement influencés par les moussons saisonnières./.- VNA/VI