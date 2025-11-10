Lonely Planet met en lumière huit plus beaux parcs nationaux du Vietnam

Un coin du parc national de Bach Ma. Photo: vietnamopentour.com.vn

Si peu de touristes voudraient manquer ses deux métropoles dynamiques – Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, avec leurs fabuleux attraits culturels et leur scène gastronomique d’une richesse incomparable – le Vietnam révèle sa véritable nature lorsqu’on pénètre dans l’un de ses parcs nationaux.



Des grottes gigantesques aux montagnes calcaires spectaculaires en passant par les côtes scintillantes, le célèbre guide de voyage Lonely Planet a sélectionné huit des plus beaux parcs nationaux du Vietnam.



Idéal pour observer la faune sauvage, le parc national de Bach Ma, dans la province de Thua Thiên-Huê, arrive en tête du classement. Il abrite plus de 1.400 espèces végétales. Sa faune diversifiée comprend 132 espèces de mammifères, parmi lesquelles trois animaux rares découverts seulement dans les années 1990 : le saola, une antilope du nom scientifique Pseudoryx nghetinhensis; le muntjac de Truong Son qui ressemble à un cerf, et le muntjac géant.



Avec ses collines escarpées recouvertes de forêt tropicale et ses rivières de montagne serpentant dans des ravins impressionnants, le parc national de Phong Nha-Ke Bang, idéal pour explorer les souterrains, arrive en deuxième position.



Les voyageurs prêts à dépenser environ 3.000 dollars peuvent explorer les salles aux allures de cathédrale de la grotte Son Doong, la plus grande grotte naturelle du monde, lors d'une expédition de quatre jours. Des excursions de plusieurs jours, plus abordables, sont également proposées vers d'autres réseaux de grottes, comme l'immense grotte d'En, qui possède sa propre plage souterraine.

Son Doong, la plus grande grotte naturelle du monde, dans la province de Quang Tri, dans le Centre du Vietnam

Idéal pour admirer les couchers de soleil, le parc national de Bai Tu Long, dans la province de Quang Ninh, s’est classé troisième. Comme pour la baie de Ha Long, la meilleure façon d’apprécier pleinement ce paysage marin parsemé de pitons calcaires est d’opter pour une croisière d’une nuit. Les passagers peuvent alors descendre à terre pour se prélasser au soleil sur l’une des plages ou explorer les eaux calmes et bleues en kayak.



Le parc national de Cuc Phuong, dans la province de Ninh Binh, qui abritent encore une incroyable diversité d’animaux et de plantes et est idéal pour la randonnée, arrive en quatrième position. Parmi les promenades courtes, on trouve un sentier de 220 marches menant à la grotte de l’Homme préhistorique, où des archéologues ont découvert des tombes et des outils datant de 7.500 ans.



L’un des joyaux naturels du Sud, le parc national de Cat Tiên, dans la province de Dông Nai, occupe la cinquième place. Idéal pour l’observation des oiseaux, le parc abrite une forêt tropicale humide de plaine d’une biodiversité exceptionnelle. La randonnée, le VTT et l’observation des oiseaux y sont parmi les meilleurs du pays.



Les autres destinations recommandées sont les parcs nationaux de Ba Be, une destination incontournable pour les voyageurs en quête d’aventure, grâce à ses imposantes montagnes calcaires, ses vallées profondes et ses forêts sempervirentes ; le parc national de Cat Bà, idéal pour des panoramas spectaculaires sur la jungle.



Dernier du classement mais non le moindre, le parc national de Phu Quôc, idéal pour les plages. Malgré le développement constant de l’île (notamment un aéroport international, un parc d’attractions vietnamien et le plus long téléphérique sous-marin du monde), près des trois quarts de Phu Quôc sont recouverts de forêts. Les plages pittoresques du parc constituent son principal atout, où on peut s’y prélasser sur le sable doré ou explorer en plongée libre les récifs coralliens foisonnants de vie. – VNA/VI