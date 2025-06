Lonely Planet loue le train Thông Nhât, un des plus appréciés d’Asie du Sud-Est

L'Express de la Réunification emmène les passagers à travers les grandes villes et la campagne paisibles Photo: Lonely Planet

Le magazine de voyage australien a récemment classé le train Thông Nhât (Express de la Réunification) du Vietnam parmi les 24 voyages en train les plus incroyables au monde à réserver en 2025, le qualifiant d’un des plus appréciés d’Asie du Sud-Est.



C’est l’un des chemins de fer les plus appréciés d’Asie du Sud-Est, et l’un des voyages de nuit les plus épiques au monde, a-t-il décrit le 16 juin.



Il n’y a pas de manière plus "atmosphérique" de rejoindre les deux métropoles vietnamiennes, alors que ce train traverse des villes historiques et longe des côtes spectaculaires, a-t-il écrit.

Photo : Lonely Planet



Parcourant 1.726 kilomètres, l’«Express de la Réunification» offre une expérience aventureuse au Vietnam, reliant Hanoi au Nord à Hô Chi Minh-Ville au Sud, un trajet d’environ deux jours.



Cet axe ferroviaire constitue l’épine dorsale du réseau ferré vietnamien. De Hanoi à Hô Chi Minh-Ville, la voie ferrée dessert la plupart des grands centres urbains du pays, de Dà Nang à la capitale impériale de Huê, en passant par la station balnéaire de Nha Trang et la vieille ville de Hôi An.

Ce voyage permet aux passagers d’admirer des paysages pittoresques, de découvrir de petites plages paradisiaques apparaissant avec coquetterie sous la voie ferrée qui flirte quelques fois de façon très tentante avec la mer, et de partir à la rencontre de ses habitants.

Ce n'est qu'après avoir pris place à bord du train Thông Nhât, traversant chaque gare du pays, que l'on peut véritablement saisir la beauté du Vietnam. Photo: VietnamPlus

D’autres voyages en train figurent sur la liste, notamment le California Zephyr aux États-Unis, le Beijing-to-Lhasa Express en Chine, le TranzAlpine en Nouvelle-Zélande, le Caledonian Sleeper au Royaume-Uni et le Hokkaidō Shinkansen au Japon.



Un voyage en train est toujours une expérience magique. Parfois, c’est dans les wagons, en rencontrant d’autres voyageurs, ou en mangeant et en dormant au son des roues roulant sur les rails d’acier. Parfois, c’est dehors, dans le paysage que le train traverse, offrant une aventure, une expérience ou un aperçu du cœur d’une nation, a conclu Lonely Planet. – VNA/VI