Lonely Planet élit l’Alma Resort Cam Ranh au top des destinations de Noël au monde

L’éditeur de guides de voyage de renommé mondiale Lonely Planet a nommé l’Alma Resort Cam Ranh dans la ville côtière de Nha Trang, province de Khanh Hoa, parmi les 12 hôtels qui mettent les bouchées doubles pour la période des fêtes de Noël.

Noël loin de chez soi est toujours un mélange de nostalgie et de nouveauté. Même si les traditions et les visages familiers vous manquent, il y a une certaine magie à vivre des vacances différentes.

Selon Lonely Planet, "les meilleurs hôtels savent comment capturer l’ambiance chaleureuse de Noël avec la lueur d’un sapin ou une simple tasse de chocolat chaud au coin du feu. Les halls sont décorés de sapins somptueux, les menus regorgent de friandises de saison et certains ajoutent même des touches personnelles qui vous font sentir comme à la maison".

Pour une escapade festive supplémentaire, ces hôtels du monde entier, dont l’Alma Resort Cam Ranh, créent une magie de vacances sans pareille - même un film Hallmark ne peut pas leur tenir la chandelle. Le représentant vietnamien, hautement recommandé pour une merveilleuse escapade de Noël, se classe sixième sur la liste mondiale.

"D’une maison en pain d’épices transformée en boutique de desserts à un calendrier de l’Avent grandeur nature qui révèle de petites surprises chaque jour, l’esprit festif bat son plein à Alma Resort Cam Ranh, un complexe hôtelier de 30 acres en bord de mer sur la côte centre-sud du Vietnam", écrit-il.

L'Alma Resort Cam Ranh, dans la ville de Nha Trang, se classe sixième parmi les 12 hôtels qui mettent tout en œuvre pour la saison des fêtes de Noël, selon Lonely Planet. Photo : gracieuseté de l’Alma Resort



Lonely Planet a également fait une brève présentation de la superbe maison en pain d’épices qui se trouve au sein du complexe. "La maison est fabriquée à partir de 232 kg de vrai pain d’épices, dont 800 carreaux muraux et 1 200 tuiles de toit, et est recouverte de 40 kg de meringue. Elle arrête les visiteurs dans leur élan".

De plus, le complexe abrite également un marché de Noël où les visiteurs peuvent acheter des trésors fabriqués localement. Des cartes de Noël fabriquées par des enfants d’un orphelinat local peuvent également être achetées au Kids Club, dont tous les bénéfices seront reversés à l’orphelinat, a indiqué le guide touristique.

En tête de liste se trouve le Plaza de New York, aux États-Unis. Noël au Plaza est aussi magique que les films qui l’ont rendu célèbre, comme "Maman, j’ai encore raté l’avion !" (Home Alone 2: Lost in New York, 1992) et "Eloïse fête Noël" (2003).

"Le hall scintille de guirlandes, de lumières scintillantes et d’un grand sapin de Noël qui emplit l’air d’une ambiance festive. Les clients peuvent profiter d’un thé de l’après-midi sur le thème des fêtes qui rivalise avec n’importe quelle friandise maison, et d’un menu à prix fixe pour le jour de Noël dans le Palm Court. Pour les clients des suites, un sapin Balsam Hill de 2 mètres orné de nœuds rouges apporte le charme des fêtes directement dans votre chambre".

Parmi les autres destinations sur la liste de Lonely Planet figurent Gleneagles en Écosse, Paws Up Montana aux États-Unis, Four Seasons Resort Maldives à Landaa Giraavaru aux Maldives, La Mamounia au Maroc, Villa d’Este en Italie, Union Øye en Norvège, Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden en Allemagne, le Capra à Saas Fee en Suisse, Claridge’s au Royaume-Uni et le Beaches Turks & Caicos sur les îles Turques-et-Caïques. – VNA/VI