Lonely Planet classe Quy Nhon parmi les 25 meilleures destinations de 2026

Le guide de voyage de renommée mondiale Lonely Planet a classé Quy Nhon, située dans la province côtière de Binh Dinh (Centre), parmi les 25 meilleures destinations de 2026.



Selon le guide, Quy Nhon est une ville côtière où beauté naturelle et culture s’entremêlent harmonieusement. « Ici, les plages de sable fin côtoient d’anciens temples Cham et des villages de pêcheurs, et une scène culinaire florissante s’y développe », indique le guide.



Lonely Planet a souligné l’atmosphère décontractée de la ville, rendue d’autant plus attrayante par l’absence de foule touristique. Il a suggéré aux visiteurs de flâner le long de la promenade bien entretenue au coucher du soleil, de savourer de copieux plats de fruits de mer frais et de terminer la soirée dans un bar à cocktails chaleureux ou un bar en bord de mer.

Ky Co est une plage isolée située à environ 25 km du centre-ville de Quy Nhon, souvent surnommée les "Maldives du Vietnam" en raison de ses eaux cristallines et de son sable blanc.

Le guide de voyage recommandait également d’explorer les environs de Quy Nhon et d’enfourcher une moto pour découvrir des criques isolées et des plages immaculées.

« Parmi les incontournables des habitants, citons la plage de Ky Co, en forme de croissant, et la paisible crique de Bai Xep, qui se transforme en restaurant en plein air à la tombée de la nuit. Les lève-tôt pourront explorer les ruelles labyrinthiques des villages voisins, où les vendeurs ambulants proposent des spécialités comme les banh xeo muc (crêpes croustillantes aux calamars) au petit-déjeuner », souligne Lonely Planet.



Avec les ruines Cham disséminées dans le paysage, l’histoire est toujours présente à Quy Nhon. Les tours jumelles Cham, nichées au cœur de la ville, et les tours Cham de Banh It, perchées sur une colline, se dressent comme les témoins silencieux d’une civilisation autrefois florissante, ajoute-t-il

Les tours jumelles de Quy Nhon. Photo: VNP

Parmi les autres destinations figurant dans le top 25 figurent Cadix (Espagne), Utrecht (Pays-Bas), Carthagène (Colombie), Quetzaltenango (Xela, Guatemala), Akaria-Flinders Rangers et Outback (Australie), Phuket (Thaïlande), la Barbade (Caraïbes) et la Colombie-Britannique (Canada). – VNA/VI