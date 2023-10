L’OMS salue les réalisations du secteur de la santé du Vietnam

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué les réalisations du secteur de la santé du Vietnam, exprimant sa fierté d’être un partenaire de confiance du pays. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Photo: AFP/VNA

Dans une vidéo de félicitations envoyée au secteur le 5 octobre, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus s’est dit très fier d’assister aux changements intervenus dans la médecine et les soins de santé au Vietnam au cours des dernières décennies.

Le chef de l’OMS a indiqué que depuis 1945, l’espérance de vie du pays a augmenté de nombreuses années, avec une réduction significative des maladies évitables, notamment l’éradication de la poliomyélite, ainsi que de grands progrès dans la lutte contre des maladies comme le paludisme, le VIH et la tuberculose.

Le Vietnam a également élargi son système d’assurance maladie, l’aidant à obtenir des résultats en matière de soins de santé pour sa population, a-t-il déclaré, ajoutant que des progrès ont également été réalisés dans la lutte contre les facteurs de risque de maladies non transmissibles, tels que la réduction du taux de tabagisme.

Récemment, le Vietnam a également montré sa capacité à réagir fermement à la pandémie de Covid-19, notamment en effectuant des vaccinations complètes et rapides, et en ciblant toujours les groupes les plus vulnérables.

L’OMS est fière d’être un partenaire de confiance du gouvernement et du peuple vietnamiens et s’engage à maintenir une coordination et un soutien solides au pays dans son cheminement visant à apporter une vie plus saine, plus sûre et plus prospère à tous les Vietnamiens, a-t-il conclu.