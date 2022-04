L’OMS loue le Vietnam pour son engagement dans la lutte contre le changement climatique

Le Dr Kidong Park, représentant en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam a salué les engagements du Vietnam à lutter contre le changement climatique et son approche centrée sur les personnes pour atténuer les impacts de ce phénomène.

S’exprimant lors d’une discussion en ligne à l’occasion de la Journée mondiale de la santé 2022 (7 avril), sur le thème "Notre planète, notre santé", le Dr Kidong Park a souligné que la pandémie de COVID-19 a montré à quel point le monde est vulnérable et à quel point les moyens de subsistance mondiaux sont en jeu.



En outre, le changement climatique provoque des inondations fréquentes, de fortes pluies, des sécheresses, des vagues de chaleur et des incendies de forêt, et conduit en même temps à des maladies infectieuses. Les causes environnementales qui font 13 millions de décès dans le monde chaque année sont évitables. Plus de 90% des gens respirent un air malsain, en raison de l’utilisation de combustibles fossiles. Selon le Dr Kidong Park, le Vietnam est l’un des pays vulnérables en raison du changement climatique, et plus de 70% des Vietnamiens sont confrontés à des catastrophes naturelles chaque année...



"L’OMS appelle les gouvernements, les organisations, les entreprises et les personnes à partager des actions pour protéger la planète et la santé humaine. L’OMS exhorte chacun à prendre des mesures pour atténuer l’impact du changement climatique sur le développement. Au Vietnam, aujourd’hui, l’OMS a lancé la campagne "Changer pour le changement climatique", a dit le Dr Kidong Park.



Le représentant de l’OMS au Vietnam a précisé qu’en novembre dernier, lors de la conférence COP26, le Vietnam avait pris un engagement important de réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.



"Cet engagement n’est pas seulement pour le développement durable du Vietnam mais aussi pour la santé du peuple vietnamien. L’OMS se félicite de l’engagement du Vietnam et de l’approche centrée sur les personnes pour atténuer les impacts du changement climatique. L’OMS continuera de travailler avec ses partenaires pour protéger notre planète, notre santé, construire des établissements de santé résilients et adaptés au changement climatique, accroître la couverture des sources d’hygiène l’eau, nettoyer l’environnement dans les établissements médicaux et encourager les gens à participer aux changements pour le changement climatique", a déclaré le Dr Kidong Park.



Également lors de la discussion, le Dr Takeshi Kasai, directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, a souligné que le changement climatique est la plus grande crise à laquelle l’humanité est confrontée aujourd’hui et que la crise climatique est aussi une crise sanitaire.



Le Dr Kasai a souligné que "Le Vietnam montre au monde comment les actions nationales et locales peuvent aider à résoudre les problèmes mondiaux. Personne n’est à l’abri des effets du changement climatique. La pandémie nous rappelle brutalement que notre santé et les systèmes de santé existants sont fragiles. L’urgence de l’action de tous pour protéger la planète et notre santé n’est pas demain mais aujourd’hui."