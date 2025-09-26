L’OMPI accompagne le Vietnam pour développer l’économie du savoir

Daren Tang, directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Photo : VNA

Lors de sa visite de travail au Vietnam les 25 et 26 septembre, Daren Tang, directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a présenté les grandes orientations de coopération avec le pays, affirmant l’engagement de l’OMPI à accompagner le Vietnam dans le développement de l’économie du savoir.



Selon lui, le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement. Le fait d’être passé du 76e rang en 2013 au 44e rang en 2024 sur le classement en matière d’Indice mondial de l’innovation (GII) constitue un résultat remarquable. Avec cette performance, le Vietnam dispose ainsi d’une base solide pour le prochain chapitre de son développement.



Pour maintenir cette dynamique, trois priorités s’imposent : accroître l’investissement en recherche et développement (R&D), développer les compétences humaines et accélérer la transition vers une économie fondée sur la connaissance, au-delà de la production, de l’assemblage et de l’agriculture.



Concernant la révision de la Loi sur la propriété intellectuelle, le directeur général de l’OMPI a souligné que la protection ne doit pas se limiter à l’enregistrement des droits, mais viser surtout leur valorisation et leur commercialisation. Il a mis en avant la nécessité de mettre en place un parcours permettant de transformer les idées et inventions en résultats économiques concrets.



Avec cette nouvelle approche, la propriété intellectuelle ne se limite plus aux réglementations : elle devient un écosystème reliant universités, instituts, grandes entreprises, PME et start-ups. Daren Tang a en outre souligné l’importance de renforcer les compétences et la sensibilisation de tous à la propriété intellectuelle. C’est cette vision concrète que l’OMPI vient de concrétiser à travers le protocole d’accord signé avec le ministère des Sciences et des Technologies. Cet accord jouera un rôle clé pour accompagner le Vietnam dans une nouvelle phase de développement.



Évoquant l’objectif du Vietnam d’atteindre une croissance du PIB à deux chiffres, il a comparé l’innovation à un fleuve dont la source est la R&D : plus l’investissement est important, plus le courant est puissant. Cependant, il faut des mécanismes de soutien pour transformer les idées en réalisations concrètes. À ce titre, l’OMPI met en œuvre au Vietnam l’initiative « Lab to Market », qui aide les étudiants à commercialiser leurs projets de recherche et à nouer des liens avec les entreprises, favorisant ainsi la création de spin-off issues des universités et instituts.



Le directeur général de l’OMPI a enfin réaffirmé l’accompagnement de son organisation dans la mise en œuvre de la Résolution 57 du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, contribuant ainsi à bâtir une économie du savoir tournée vers l’avenir. -VNA/VI