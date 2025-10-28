L’OIM lance un programme pour renforcer la résilience des jeunes Vietnamiens face à la traite en ligne

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l'ambassade du Canada au Vietnam ont lancé le 27 octobre, à Hanoï le programme "ThinkB4UClick" visant à doter les jeunes Vietnamiens de connaissances et de compétences essentielles pour prévenir la traite des êtres humains et renforcer leur capacité de réaction dans l'espace numérique.

La cheffe de Mission de l'OIM au Vietnam, Kendra Rinas, a souligné que la traite des êtres humains est désormais courante et sophistiquée en ligne. Avec 22 millions de jeunes Vietnamiens régulièrement connectés en ligne, leur donner les moyens d'acquérir des compétences de pensée critique, de se protéger sur Internet et de les sensibiliser à l'exploitation du travail constitue l'un des moyens les plus efficaces de prévenir et de combattre la traite des êtres humains.

L'ambassadeur du Canada au Vietnam Jim Nickel a également mis en évidence le rôle de la littératie numérique comme outil de protection. Il a déclaré que "la littératie numérique n'est plus un privilège – c'est un bouclier protecteur," d'autant plus que plus de 50 % des cas de traite des personnes se déroulent désormais en ligne. Doter les jeunes des compétences nécessaires pour "réfléchir avant de cliquer" devient une ligne de démarcation entre sécurité et exploitation.

Le lancement du programme "ThinkB4UClick" intervient dans un contexte de menaces croissantes d'escroqueries, de recrutements frauduleux, et d'une complexité accrue de la traite dans la région Asie-Pacifique. Suite à la pandémie de COVID-19, l'Asie du Sud-Est a vu une explosion des complexes d'escroquerie en ligne, où des organisations criminelles transnationales mènent des opérations sophistiquées.

Selon un rapport de l'OIM, le nombre de victimes de traite assistées par l'organisation dans la région a plus que triplé, passant de 296 cas en 2022 à 1 093 cas en 2025. Ces victimes, dont au moins 50 % sont titulaires d'un diplôme du secondaire ou de l'université, sont souvent attirées par de fausses promesses d'emploi avant d'être détenues et forcées à commettre des fraudes.

L'événement comprenait une session de formation pratique réunissant près de 300 participants, notamment des étudiants et des experts numériques. Le programme a mis l'accent sur les nouvelles tendances de la traite et a encouragé l'utilisation efficace des médias sociaux pour sensibiliser aux tactiques criminelles. -VNA/VI