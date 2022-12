L’offensive du Têt Mâu Thân 1968 et les Accords de Paris de 1973 en images

Expositions sur l'offensive de Mâu Thân 1968 et les Accords de Paris de 1973 au Musée de Can Tho. Photo: VNA

Une soixantaine de photos et documents précieux sur l’offensive générale du Têt Mâu Thân 1968 et la signature des Accords de Paris en 1973 sont exposés dans la ville de Cân Tho (Sud), mettant en lumière des jalons importants de la lutte de libération nationale.



L’offensive générale du Têt Mâu Thân a débuté le 30 janvier 1968, un jour avant la nouvelle année lunaire. Les forces du Front national de libération du Sud Vietnam ont lancé des attaques coordonnées sur l’ensemble du territoire sud-vietnamien, à commencer par Sai Gon, Hô Chi Minh-Ville actuelle.



L’offensive générale du Têt Mâu Thân a constitué un symbole radieux de la volonté indomptable des soldats et du peuple vietnamiens, manifesté l’indépendance, le talent et le stratagème de l’art de direction de la guerre du Parti



De concert avec cette manifestation, une exposition thématique intitulée «Les Accords de Paris sur le Vietnam – Porte de la paix» se déroule jusqu’au 10 avril 2023 à Cân Tho, présentant plus de 150 documents, objets et photos sur les négociations de Accords de Paris, les plus longues négociations de paix dans l’histoire de la diplomatie mondiale.

La signature des Accords de Paris de 1973 a marqué une victoire de la diplomatie vietnamienne à l’époque Hô Chi Minh, contribuant à la grande victoire de la lutte de libération nationale, a déclaré le directeur du Département municipal de la culture, des sports et du tourisme, Nguyên Minh Tuân.