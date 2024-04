L’oblast d'Oulianovsk (Russie) souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam

Une délégation de l'oblast d'Oulianovsk, conduite par son gouverneur Alekseï Yurevich Russkich, est allée rendre visite le 8 avril à l'ambassade du Vietnam à Moscou.

Lors de la séance de travail avec la délégation russe, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a affirmé que le Vietnam considérait toujours la Russie comme un partenaire de premier rang en matière de sécurité, de défense, de diplomatie, de pétrole et de gaz. Il a également apprécié les relations de jumelage entre la province vietnamienne de Nghe An et l’oblast d'Oulianovsk.

De son côté, Alekseï Yurevich Russkich a émis le souhait de présenter les atouts de sa localité aux partenaires vietnamiens pour renforcer la coopération bilatérale. Selon lui, le 16 avril, une délégation de l’oblast d'Oulianovsk se rendra au Vietnam et assistera à la cérémonie d'inauguration d’une statue de Lénine dans la province de Nghe An. Il s'agit d'une statue envoyée par l’oblast d'Oulianovsk à Nghe An et au Vietnam.

Alekseï Yurevich Russkich a estimé que la prochaine visite contribuerait à promouvoir les relations entre les deux pays en général, et entre Oulianovsk et les localités vietnamiennes en particulier.-VNA/VI