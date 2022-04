Livespace vietnam 2021, quatrième et dernier épisode ​​

Dans le cadre du projet Livespace Vietnam 2021, trois groupes amateurs, Abyxx, Da Sô Toi et Nhung ga mông mo, ont fait vibrer l’auditorium de l’Institut français du Vietnam, samedi 23 avril. «Je vous aime, merci de votre accueil chaleureux et vos applaudissements», a crié le chanteur du groupe Abyxx.

C’est Abyxx qui a ouvert le bal. Fondé en 2020, le groupe est composé de quatre membres: un chanteur (Duong), un guitariste (Nam), un batteur (Huy), et un claviériste (Duy). Autant le dire tout de suite, ce sont de très jeunes gens: l’un d’entre eux prépare le baccalauréat...

Pour cette soirée, nos quatre jeunes lions auront en tout cas plongé le public dans une atmosphère faites de mélodies accrocheuses, avec des titres tels que Van se luôn bên em (Toujours à tes côtés), 24/7 ou encore Sorry. Nam, le leader du groupe, était particulièrement heureux au sortir de cette performance…

«J'avais entendu parler de ce projet Livespace et ça m’a vraiment donné envie de monter sur scène. On s’est tout de suite inscrit, avec le groupe, et la chance aidant, on est là, ce soir!», nous dit-il.

Da Sô Toi, a quant à lui, présenté un éventail varié d’instruments de musique allant de la guitare, à la basse en passant par le tambour, sans oublier le chant. Également fondé en 2020, Da Sô Toi rassemble trois jeunes aventuriers venant de Hô Chi Minh-ville, à savoir le chanteur Chuôt Sâm Sét, le guitariste Hiên et le batteur Thai. Le groupe à l’énergie positive et fraîche a suscité l’engouement du public avec des titres tels que Là tât ca (Tu es tout pour moi), Baby oi (Chérie), et Cà lem kem chuôi (Glace à la banane). Pour Chuôt Sâm Sét, c’était une toute première expérience hanoïenne.

«On espère qu’avec ce concert, on pourra élargir notre public… C’est la première fois qu'on donne un concert à Hanoï, et franchement, je dois dire qu’on n’est pas déçu du voyage», nous confie-t-il.

Ce LiveSpace 4 s’est clôturée avec les Nhung ga mông mo (Hommes rêveurs), qui est un groupe de musique pop-alternative. Il s’agit en fait d’un duo, composé de Fym et Toàn, tous les deux dans la trentaine, qui ont un point commun: ils aiment tous les deux dormir et rêver, d'où le nom du groupe. Ils ont déjà un clip et un album à leur actif… Par contre, si l’on en juge par leur performance de ce samedi, ils doivent avoir le sommeil agité! Des mélodies entêtantes d’electro, de disco, de hiphop et de trap au travers notamment de Buôn qua em oi (Je suis triste, mon amour), Liêu em da biêt (Est-ce que tu sais) et Con lai (Ce qui reste)...

«Notre métier n'a rien à voir avec la musique en particulier et avec l'art en général. Alors c’est aussi pour ça, le nom du groupe: c'est en jouant de la musique qu'on peut rêver. C’est un rêve que de pouvoir un jour, vivre et gagner notre vie avec la musique, un rêve dont cette soirée nous rapproche un peu plus», nous expliquera l’un de ces deux rêveurs.

Dernier concert dans le cadre du projet éponyme, LiveSpace 4 est également le dernier événement musical produit sur la scène de l’Institut français de Hanoï, au 24 rue de Tràng Tiên, avant sa relocalisation rue Thiên Quang. Après cette soirée, le public pourra voter pour son groupe préféré sur la page facebook "LiveSpace Vietnam". Le groupe qui recueillera le plus de vote sera le grand gagnant et signera avec la maison de disque Believe pour des enregistrements et des tournées dans plusieurs grandes villes du pays.