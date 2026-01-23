Liste des membres du Bureau politique du Comité central du Parti du 14ᵉ mandat

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm et les membres du Bureau politique du Comité central du Parti du 14ᵉ mandat. Photo: VNA

Au nom du Présidium, le membre du Bureau politique Tran Thanh Man, président de l'Assemblée nationale, a présenté ce vendredi après-midi, lors de la session de clôture du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, les résultats de l'élection des membres du Bureau politique composé de 19 membres :

1.To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti, secrétaire de la Commission militaire centrale.

2.Tran Thanh Man, membre du Bureau politique du 13e mandat, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, président de l’Assemblée nationale.

3.Tran Cam Tu, membre du Bureau politique du 13e mandat, permanent du Secrétariat, secrétaire du Comité du Parti des organes du Parti du ressort central.

4.Le Minh Hung, membre du Bureau politique du 13e mandat, secrétaire du Comité central du Parti, Président de la Commission centrale de l'organisation du Parti.

5.Do Van Chien, membre du Bureau politique du 13e mandat, vice-secrétaire permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, vice-président permanent de l’Assemblée nationale.

6.Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique du 13e mandat, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie et des organisations de masse au niveau central, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

7.Phan Van Giang, membre du Bureau politique du 13e mandat, membre de la Permanence du Comité du Parti du gouvernement, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale, général, ministre de la Défense.

8.Luong Tam Quang, membre du Bureau politique du 13 mandat, membre de la Permanence du Comité du Parti du gouvernement, secrétaire du Comité du Parti de la Sécurité publique centrale, ministre de la Sécurité publique.

9.Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique du 13e mandat, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï.

10.Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique du 13e mandat, secrétaire du Comité central du Parti, membre de la Permanence de la Commission militaire centrale, général, président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam.

11.Trinh Van Quyet, secrétaire du Comité central du Parti du 13e mandat, président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Parti.

12.Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du Parti, membre de la Permanence du Comité du Parti du gouvernement, ministre des Affaires étrangères.

13.Le Minh Tri, secrétaire du Comité central du Parti, vice-président permanent de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti.

14.Tran Luu Quang, secrétaire du Comité central du Parti du 13e mandat, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville.

15.Pham Gia Tuc, membre du Comité central du Parti, chef du Bureau du Comité central du Parti.

16.Tran Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, président de la Commission centrale du contrôle du Parti.

17.Nguyen Thanh Nghi, président de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti.

18.Doan Minh Huan, membre du Comité central du Parti, vice-secrétaire permanent du Comité du Parti, vice-directeur permanent de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh.

19.Tran Duc Thang, membre du Comité central du Parti, membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, ministre de l’Agriculture et de l’Environnement. -VNA/VI