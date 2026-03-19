L’Irlande annonce une subvention de 900.000 euros pour soutenir la nutrition infantile

Le ministre d'État irlandais Charlie McConalogue et le vice-ministre vietnamien de la Santé Trân Van Thuân, rendent visite à un nouveau-né bénéficiant de la méthode mère kangourou à l'Hôpital général de Duc Giang, le 18 mars 2026. Photo : Alive & Thrive

Le gouvernement irlandais a annoncé mercredi 18 mars l’octroi d’une subvention de 900.000 euros pour étendre un programme d’amélioration de la nutrition infantile au Vietnam, au Cambodge et au Laos, en partenariat avec l’organisation Alive & Thrive.



Ce projet privilégie la collaboration régionale et s’appuie sur le modèle performant du « Centre d’excellence pour l’allaitement maternel » du Vietnam pour accompagner les responsables de la santé des pays voisins.



Lors d’une visite à l’Hôpital général de Duc Giang à Hanoi, mercredi après-midi 18 mars, le ministre d’État irlandais Charlie McConalogue T.D. a annoncé ce nouvel engagement, affirmant que le soutien de l’Irlande à ce programme repose sur une conviction simple mais puissante : la nutrition est le fondement des opportunités.



«Quand nous investissons dans les 1.000 premiers jours de la vie d’un enfant, nous sommes en train d’investir dans l’avenir économique et social de la nation. Ce nouveau financement permettra de partager les réussites observées au Vietnam avec nos partenaires au Cambodge et au Laos », a-t-il déclaré.



Le programme « Centre d’excellence pour l’allaitement maternel » vise à améliorer l’accès aux interventions et services nutritionnels essentiels et leur utilisation par les populations vulnérables, afin d’améliorer l’état nutritionnel des femmes et des enfants au Vietnam, au Cambodge et au Laos.



Le programme intervient au niveau local à travers 140 hôpitaux et centres de santé répartis dans les trois pays, et collabore avec les ministères de la Santé à l’élaboration de normes et politiques nationales.



Depuis 2017, la contribution totale de l’Irlande à ce projet s’élève à 7,8 millions d’euros, en partenariat avec Alive & Thrive (FHI 360) et les ministères de la Santé du Vietnam, du Cambodge et du Laos. — VNS/VI