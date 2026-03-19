L’intelligence artificielle, nouveau catalyseur de croissance pour les entreprises vietnamiennes

Photo d'illustration: VNA

Dans un contexte de transformation numérique accélérée à l’échelle mondiale, l’intelligence artificielle (IA) s’impose désormais comme un levier stratégique incontournable pour la croissance des entreprises vietnamiennes à l’ère numérique.

Selon un récent rapport d’Amazon Web Services (AWS) Vietnam, près de 61 % des entreprises du pays observent ou anticipent déjà une amélioration de leurs performances opérationnelles et de leur chiffre d’affaires grâce à l’IA, tandis que 58 % y voient un outil majeur d’optimisation des coûts. Cette technologie se traduit aujourd'hui par des applications concrètes et diversifiées telles que les chatbots de service client disponibles 24h/24, l'identification électronique (eKYC) ou encore l'extraction automatisée de données par reconnaissance optique de caractères (OCR).

Le secteur bancaire illustre particulièrement cette mutation. Sous l’impulsion d’acteurs comme VNPT AI, filiale du Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT), l’exploitation des mégadonnées (Big Data) et l’analyse prédictive des risques de crédit permettent aux établissements financiers d’améliorer leurs performances commerciales de 27 % à 35 %. Par ailleurs, les solutions de reconnaissance faciale développées par VNPT AI -ayant déjà traité près de deux milliards de requêtes -contribuent à réduire jusqu’à 90 % les fraudes lors de l’ouverture de comptes.

Parallèlement, le groupe FPT déploie des « agents IA » capables de traiter de manière autonome 70% des requêtes courantes dans les centres d'appels, triplant ainsi la productivité des employés et optimisant la gestion des réclamations.

Cette démocratisation technologique ne se limite plus aux grandes entreprises. Comme le souligne Viettel AI, relevant du Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel, l’IA s’intègre désormais aux processus internes et aux opérations des structures de taille plus modeste, où des outils parfois gratuits agissent comme de véritables « assistants cognitifs » pour les collaborateurs.

Dans ce contexte, la maîtrise des compétences fondamentales en matière de développement d'IA est devenue un enjeu de survie économique nationale. VNPT, qui investit massivement dans ce domaine depuis sept ans, mobilise aujourd'hui plus de 200 experts et ingénieurs pour développer des modèles d'IA pour répondre aux exigences de déploiement à l'échelle nationale, indique le directeur général de VNPT, Huynh Quang Liem.

À ce jour, le groupe a conçu plus de 100 modèles d’IA spécialisés, traité plus de deux milliards de requêtes, servi environ 40 millions d’utilisateurs et noué des partenariats avec plus de 200 entreprises ainsi que de nombreuses institutions publiques. Fin 2025, la création de VNPT AI a marqué une nouvelle étape, illustrant la volonté du groupe de concentrer ses capacités autour d’un modèle « data-driven, AI-first ».

L'exploitation des données générées par les utilisateurs vietnamiens sur les plateformes numériques représente une ressource stratégique que les acteurs locaux, comme Viettel, entendent valoriser. En s'appuyant sur des infrastructures de calcul haute performance fournies par Nvidia, Viettel construit un écosystème d'IA souverain capable de mieux comprendre les spécificités locales.

De son côté, FPT développe le projet « AI Factory », visant à permettre à chaque travailleur de concevoir son propre assistant virtuel, tout en offrant aux chercheurs la possibilité de valoriser leurs modèles.

Pour soutenir durablement cette dynamique, les leaders du secteur appellent à un renforcement des mécanismes de coopération public-privé. L’objectif est de faciliter l’accès aux capacités de calcul et d’accélérer l’adoption de l’IA dans l’ensemble des secteurs de l’économie nationale. -VNA/VI