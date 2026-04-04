L’intégration internationale doit être étroitement liée aux objectifs du développement national, selon le PM

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage national sur l'intégration internationale, s'exprime lors d’une réunion du comité tenue le 3 avril à Hanoï. Photo: VNA

Les activités extérieures et d’intégration internationale doivent être étroitement alignées sur les impératifs de développement du pays, contribuant ainsi directement à l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres.

C’est ce qu’a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage national sur l'intégration internationale, lors d’une réunion du comité tenue le 3 avril à Hanoï.

La réunion a examiné l’institutionnalisation des grandes orientations de la politique extérieure définies lors du 14e Congrès national du Parti, ainsi que la résolution n° 59-NQ/TW du Bureau politique relative à l’intégration internationale dans le nouveau contexte.

En conclusion, le Premier ministre a constaté que la situation mondiale a évolué rapidement depuis le début de l’année, marquée par des développements complexes et imprévisibles. Au pays, le Vietnam a organisé avec succès le 14e Congrès national du Parti et les élections législatives, tout en gérant efficacement les tâches courantes et imprévues.

Le chef du gouvernement a noté que les principaux objectifs ont été largement atteints : la stabilité macroéconomique a été maintenue, l’inflation maîtrisée, la croissance stimulée et les principaux équilibres économiques assurés, notamment la sécurité énergétique, sans pénurie de carburant malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient. Les activités extérieures et d’intégration internationale sont restées un point fort, contribuant à un environnement pacifique et stable propice au développement national.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage national sur l'intégration internationale, préside la réunion du comité tenue le 3 avril à Hanoï. Photo: VNA

Pour l’avenir, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de maintenir une approche proactive, dynamique et novatrice pour s’adapter à l’évolution de la situation, en renforçant les capacités de prévision afin d’éviter les réponse passives, en entretenant des relations solides avec les partenaires du monde entier et en ajustant les politiques en fonction des conditions changeantes.

Il a souligné l’importance de défendre le multilatéralisme, de promouvoir la solidarité internationale, de favoriser la coopération pour mobiliser les ressources, de participer aux consultations et aux forums internationaux pour instaurer la confiance. L’objectif primordial est d’atteindre une croissance à deux chiffres, l’intégration internationale s’inscrivant dans une stratégie plus large et étant liée à un développement national rapide et durable, conformément aux objectifs à long terme du centenaire du pays.

Le chef du gouvernement a appelé à améliorer la qualité de l’intégration économique afin de soutenir le développement des secteurs stratégiques ; à intensifier la diplomatie économique ; à diversifier les marchés, les chaînes d’approvisionnement et les produits ; et à réduire la dépendance à l’égard d’un nombre limité de partenaires et de segments à faible valeur ajoutée.

Il a également insisté sur la nécessité d’attirer des investissements étrangers de qualité, dotés de technologies de pointe et d’un fort potentiel de valeur ajoutée, notamment des projets capables de transférer des technologies et d’intégrer les entreprises nationales aux chaînes de production mondiales.

Parallèlement, le Premier ministre a plaidé pour une intégration politique plus approfondie, plus substantielle et plus efficace afin de renforcer la confiance stratégique avec les partenaires, tout en contribuant activement aux principaux mécanismes multilatéraux régionaux et internationaux.

Parmi ses priorités, il a souligné l’importance de consolider les liens étroits avec les pays voisins et les nations d’Asie du Sud-Est, de maintenir des relations équilibrées et harmonieuses avec les grandes puissances et de réaliser des progrès tangibles dans les relations avec les partenaires clés et les amis traditionnels.

Le dirigeant a également insisté sur le renforcement de l'intégration internationale dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation, de la transformation numérique, de la transition écologique, de l'économie circulaire et de l'économie de la connaissance. Il a souligné la nécessité de passer d'une adoption passive des technologies à une coopération proactive pour maîtriser et développer de nouvelles technologies, faisant de la science, de l'innovation et de la transformation numérique des piliers essentiels des relations avec des partenaires compétents.

Il a par ailleurs appelé à une intégration globale dans les domaines de la culture, de la société, du tourisme, de l'environnement, de la santé et de l'éducation, tout en intensifiant la coopération internationale en matière de formation des ressources humaines dans les secteurs clés tels que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l'énergie nucléaire et les technologies quantiques.

Enfin, Pham Minh Chinh a souligné l'importance d'améliorer la qualité du personnel chargé des activités extérieures et de l'intégration internationale dans tous les ministères et secteurs. -VNA/VI