L’Institut européen pour les études asiatiques apprécie le développement du Vietnam

S’exprimant lors d’une rencontre au siège de l’ambassade du Vietnam en Belgique, le directeur exécutif de l’EIAS, Axel Goethals, a indiqué que bien que le Vietnam ait également été touché par la pandémie, l’économie vietnamienne s’est rapidement redressée, à un rythme même équivalent à celle de l’Europe.

Vue de la rencontre à Bruxelles, le 18 août. Photo : VNA



Il a affirmé qu’à l’avenir, l’économie vietnamienne continuera de croître fortement et sera une destination attractive pour de nombreux investisseurs à travers le monde.



Il a déclaré que le Vietnam occupe une position importante pour l’Europe en Asie-Pacifique. Dans le contexte géopolitique actuel, le Vietnam affirme de plus en plus son rôle clé dans la région et au sein de l’ASEAN, ce qui lui confère des avantages pour nouer des partenariats, notamment avec l’UE.



L’expert senior de l’EIAS, Xavier Nuttin, a souligné que l’UE est actuellement le 6e investisseur du Vietnam qui est un partenaire économique et commercial important de l’UE, un marché potentiel des matières premières et doté des ressources humaines abondante et créatives.

Le vice-président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Ngô Lê Van, a fait savoir que dans la prochaine période, le Vietnam s’attachera à faire de l’industrie un moteur du développement économique, de la création d’emplois et de la réalisation de ses objectifs d’industrialisation et de modernisation fixés d’ici 2030 et 2045.

Les experts ont affirmé que l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) est le moteur des relations de coopération et d’investissement croissantes entre les deux parties.

Ils ont suggéré au Vietnam de s’appliquer à développer des technologies, notamment agroalimentaire, expliquant que les produits agricoles vietnamiens sont très appréciés par le marché européen.

Ils ont également recommandé de se concentrer sur le développement des petites et moyennes entreprises (PME) qui constituent un véritable atout pour la croissance vietnamienne et un moteur des relations économiques et commerciales avec l’UE.