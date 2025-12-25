L’industrie électronique vietnamienne à la croisée des chemins : entre consolidation d’un hub mondial et quête de valeur ajoutée

Au cours de la dernière décennie, l'industrie de l'électronique et de l'électricité (E&E) s'est imposé comme l'un des moteurs de croissance les plus dynamiques de l'économie vietnamienne. Elle attire des flux d'investissements directs étrangers de haute qualité provenant de groupes multinationaux, favorisant ainsi l'intégration et le développement des entreprises vietnamiennes au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les chiffres témoignent de la métamorphose économique du pays. Si les exportations du secteur s'élevaient à près de 46 milliards de dollars en 2015, elles ont bondi à 126,5 milliards en 2024. Sur les onze premiers mois de l'année 2025, ce chiffre a atteint environ 150 milliards de dollars, représentant près d'un tiers du chiffre d'affaires total des exportations nationales et multipliant par trois la performance d'il y a dix ans.

Cette dynamique a propulsé le Vietnam dans le top 10 des plus grands exportateurs mondiaux d'électronique. Ce succès repose largement sur l'afflux massif de capitaux étrangers (IDE), illustré par la présence dominante de Samsung, premier investisseur étranger dans le pays, qui a su développer un réseau de plus de 300 fournisseurs locaux au fil des années. Selon Cho Sang Jae, directeur de l'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l'investissement (KOTRA) à Hanoï, le Vietnam a enregistré des progrès significatifs en ce domaine, dépassant progressivement le stade d'une simple base de production fondée sur l'assemblage.

Cependant, derrière ces records d'exportation se cachent des défis structurels persistants. La balance commerciale du secteur révèle une forte dépendance aux intrants étrangers : les importations de composants électroniques et informatiques ont atteint 136 milliards de dollars sur les onze premiers mois de 2025, en hausse record de 39,2 %.

Les experts soulignent notamment la faiblesse du taux de localisation et la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises vietnamiennes demeurent cantonnées aux segments à faible valeur ajoutée. Le taux de localisation demeure modeste, tandis que de nombreux matériaux et composants clés doivent encore être importés. À cela s'ajoute un déficit d'information, qui freine la coopération entre entreprises locales et investisseurs étrangers.

Pour remédier à ces déséquilibres, l'Agence de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce et la KOTRA ont lancé la "Cartographie de la chaîne de valeur de l'industrie électrique et électronique du Vietnam", accompagnée d'un annuaire des entreprises du secteur.

Cet outil stratégique vise à apporter une transparence totale sur l'écosystème E&E, couvrant une vaste gamme de sous-secteurs, des biens de consommation aux équipements médicaux et aux énergies renouvelables. Pour Cho Sang Jae, cette initiative est cruciale pour rassurer les investisseurs étrangers, notamment les PME qui hésitent encore à s'implanter faute de visibilité sur les capacités locales.

La cartographie permet également d'identifier avec précision les maillons manquants de la chaîne de valeur, les segments devant être prioritairement ciblés pour l'attraction des investissements, ainsi que les domaines dans lesquels les entreprises vietnamiennes peuvent renforcer leur participation.

À long terme, les experts estiment que le Vietnam doit veiller à transformer les flux d'IDE en transferts de technologies et en développement des entreprises nationales afin d'éviter le "piège de l'assemblage". L'élaboration de stratégies visant à créer des centres de recherche conjoints, à encourager la coopération entre groupes multinationaux et entreprises locales, ainsi que des politiques incitatives en faveur de l'augmentation du taux de localisation, contribueraient à stimuler l'innovation domestique, à développer des ressources humaines techniques de qualité et à renforcer les liens entre les établissements de formation et les entreprises. -VNA/VI