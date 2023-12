L’industrie du jeu vidéo pèse de plus en plus au Vietnam

L’industrie du jeu vidéo au Vietnam est considérée comme lucrative, mais elle est confrontée à un certain nombre de difficultés qui doivent être résolues au plus vite afin d’atteindre son plein potentiel.

Au Vietnam, l’industrie du jeu vidéo a connu une forte croissance au cours des 10 dernières années et génère plus de 500 millions de dollars de revenus annuels. Photo : game4v.com

Énorme potentiel de l’industrie du jeu vidéoEn 2022, il y avait près de 3,2 milliards de joueurs de jeux vidéo dans le monde et l’industrie a généré quelque 182,9 milliards de dollars de revenus. Ces chiffres devraient atteindre 3,79 milliards de joueurs, soit plus de 47% de la population mondiale, et 212,4 milliards de dollars de revenus en 2026.Le directeur du Centre national d’innovation du Vietnam (NIC), Vu Quôc Huy, a déclaré que l’industrie du jeu vidéo est l’un des huit domaines prioritaires qui devraient aider le pays à réaliser des percées en matière de développement et à promouvoir un modèle de croissance basé sur la science, la technologie et l’innovation.Au Vietnam, l’industrie a connu une forte croissance au cours des 10 dernières années pour générer plus de 500 millions de dollars de revenus annuels, se classant au cinquième rang en Asie du Sud-Est. Plus de la moitié de la population du pays a accès aux jeux vidéo pour se divertir, selon les statistiques.Vu Quôc Huy a noté que l’industrie du jeu a créé de nombreux emplois dans la programmation et la conception de jeux qui ont une valeur économique et une compétitivité élevées. Elle offre également des chances de devenir un secteur d’exportation précieux contribuant à promouvoir la position du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.Le pays se classe désormais au deuxième rang en Asie du Sud-Est en termes de téléchargements de jeux, qui augmentent d’environ 10% par an. Dans le monde, il fait partie du top 10 en termes de nombre de téléchargements et du top 30 en termes de revenus.Compte tenu des statistiques, Dào Viêt Anh, responsable des start-up et des développeurs chez Microsoft au Vietnam, a décrit le pays comme une puissance du jeu vidéo en Asie du Sud-Est.Selon un rapport de 2022 de la société de données et d’analyses mobiles App Annie, le Vietnam est en tête de la région Australie - Nouvelle-Zélande - Asie du Sud-Est, car il abrite jusqu’à cinq des 10 plus grands distributeurs de jeux de la région, à savoir Amanotes, OneSoft, GameJam, VNG et Arrasol. Le pays dispose également de nombreux programmeurs capables de créer des jeux qualifiés pour être fournis sur les magasins Google et Apple.Apple estime qu’environ 180.000 Vietnamiens développent des applications mobiles, et que ceux qui travaillent dans l’industrie du jeu en représentent la majorité.Par ailleurs, le ministère de l’Information et de la Communication (MIC) a déclaré que le Vietnam se classe au septième rang des distributeurs mondiaux de jeux mobiles et qu’environ la moitié des jeux les plus célèbres au monde sont actuellement proposés par des Vietnamiens.Le ministère a prévu que les revenus de l’industrie du jeu vidéo passeront de 600 millions de dollars à 1 milliard de dollars en cinq ans.