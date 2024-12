L’île de Hòn Trứng est l’habitat le plus fertile pour les oiseaux marins

L’Organisation des records du Vietnam (VietKings) a officiellement reconnu Hòn Trứng, une petite île située dans la province méridionale de Bà Rịa-Vũng Tàu, comme un habitat spécial de reproduction des oiseaux marins.



Cette petite île, située dans la province méridionale de Bà Rịa-Vũng Tàu, relevant le parc national de Côn Đảo, présente la plus forte densité de reproduction pour de nombreuses espèces spécifiques au Vietnam.



Hòn Trứng, qui s’étend sur un peu moins de deux hectares, est dépourvue d’habitations humaines et caractérisée par une herbe clairsemée et des rochers, est devenue un lieu de reproduction essentiel pour plusieurs espèces d’oiseaux marins rares.



Parmi les espèces qui y vivent, on trouve la sterne à dos noir, la sterne huppée, le pygargue à ventre blanc, la salangane à croupion blanc et la sterne à tête grise. Les relevés indiquent une densité d’œufs moyenne impressionnante de 4,88 œufs par mètre carré.

Le sanctuaire d'oiseaux de Hòn Trứng dans le parc national de Côn Đảo, province méridionale de Bà Rịa-Vũng Tàu. Photo: VNA

Lors de la cérémonie de remise des certificats, le 28 novembre, l’Association vietnamienne pour la conservation de la nature et de l’environnement (VACNE) a également remis 24 certificats d’arbres du patrimoine au conseil d’administration du parc national, à l’occasion de la Journée de la foresterie du Vietnam (28 novembre 1959- 2024).



Parmi les arbres reconnus figuraient un amandier de 237 ans sur l’île de Bảy Cạnh (sept mètres de circonférence, 17 mètres de hauteur), un amandier de 155 ans sur la plage d’Ông Đụng (4,6 mètres de circonférence, 14 mètres de hauteur), un sao đen (Hopea odorata Roxb) de 237 ans sur la plage de Dài (7,9 mètres de circonférence, 25 mètres de hauteur) et un groupe de 21 phong ba (Heliotropium foertherianum) sur l’île de Cau, âgés d’environ 119 ans.



Le district de Côn Đảo a reconnu un total de 105 arbres patrimoniaux, dont l’amandier, le Lagerstroemia, le thị (Diospyros decandra, Sonneratia) et le palétuvier rouge.



S’exprimant lors de la cérémonie, Nguyễn Khắc Pho, directeur du conseil de gestion du parc national, a déclaré que la reconnaissance des arbres patrimoniaux et la création de Hòn Trứng comme sanctuaire d’oiseaux marins le plus densément peuplé du pays représentent des étapes importantes.

La VACNE a décerné le 28 novembre un certificat de reconnaissance de 24 arbres du patrimoine national au comité de gestion du parc national de Côn Dao.

« Ces distinctions reflètent l’engagement et les efforts du parc et de la communauté locale pour préserver et promouvoir la valeur du patrimoine naturel du Vietnam », a-t-il déclaré.



Il a également déclaré que les efforts ont non seulement contribué au développement durable, mais ont également sensibilisé à la conservation de l’environnement et du patrimoine culturel.



Dans le cadre de ces initiatives, le parc national, les entreprises et les résidents ont favorisé ensemble la création de produits touristiques diversifiés et enrichissants, soutenant l’économie locale tout en faisant la promotion de l’île de Côn Đảo et de la province en tant que destinations de choix pour les visiteurs nationaux et internationaux.



Conservation des tortues marines



Le même après-midi, le conseil d’administration du parc national, en collaboration avec l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a organisé une cérémonie pour conclure le programme de volontariat pour la conservation des tortues marines 2024.



Cette année, plus de 140 volontaires ont participé au programme, qui s’est déroulé dans le parc national. Les volontaires, répartis en sept groupes, ont commencé leur travail sur l’île de Côn Đảo le 13 juin et ont terminé leurs efforts le 21 août, contribuant à un total de 1.232 jours-personnes.



Les bénévoles ont aidé les gardes du parc dans diverses tâches de conservation des tortues, notamment la surveillance et la relocalisation en toute sécurité de 424 nids contenant 44.006 œufs, la remise en liberté de 12.238 tortues nouveau-nées dans la mer, la restauration des plages de nidification et l’entretien des installations d’incubation des œufs de tortues.



Des bénévoles du programme de conservation des tortues marines 2024.

Les bénévoles ont également joué un rôle dans l’éducation des touristes sur les opérations de sauvetage des tortues marines et la protection de l’environnement, la collecte et l’élimination des déchets sur les petites îles, la promotion de l’agriculture locale et le recyclage des déchets pour créer des outils et du matériel de sensibilisation à l’environnement.



Lancé en 2014 par l’UICN en collaboration avec le parc national, le programme de conservation des tortues marines a suscité une attention considérable de la part du public.



Plus de 500 bénévoles ont participé à ce programme jusqu’à présent, qui culmine pendant la saison de nidification des tortues (de juin à septembre chaque année).



Les bénévoles viennent d’horizons très divers, notamment des étudiants, des fonctionnaires, des habitants locaux, des médecins, des avocats, des artistes, des enseignants et des journalistes.



Biodiversité

Hon Trung, une petite île sauvage du district de Côn Dao.

Selon des études récentes, le parc national abrite 1.077 espèces végétales de 640 genres et 160 familles de plantes vasculaires ainsi que 155 espèces animales de 64 familles et 26 ordres d’animaux, dont 25 espèces de mammifères, 85 espèces d’oiseaux, 32 espèces de reptiles et 13 espèces d’amphibiens.



La végétation du parc est caractéristique des écosystèmes insulaires tropicaux, avec des habitats divers tels que des forêts de feuillus sempervirentes, des forêts semi-caduques, des bambous et des forêts de mangroves côtières.



En plus de conserver les écosystèmes forestiers naturels, le parc a donné la priorité à la recherche scientifique et à la préservation des espèces végétales menacées.



Au fil des ans, les projets de recherche se sont concentrés sur des initiatives telles que la plantation de mangroves sur des sols sableux et des récifs coralliens morts sur plusieurs îles, le reboisement des zones touchées par le typhon Linda en 1997 et l’étude des caractéristiques écologiques et de la propagation de la mangrove rouge (une espèce rare et menacée découverte pour la première fois sur l’île).



Parallèlement à la recherche scientifique et à la conservation, le parc national accorde également une importance particulière à la préservation et à la valorisation de ses arbres anciens, dont beaucoup sont centenaires et revêtent une importance culturelle, éducative, historique, sociale et écologique considérable. – VNA/VI