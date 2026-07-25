Ligne 5 du métro de Hanoï : Pose réussie d'une cage d'armature de 38 tonnes à la station S3

La mise en place réussie de la première cage d’armature du mur diaphragme de la station S3 de la ligne de métro n°5. Photo: VNA

Le Comité de gestion des chemins de fer urbains de Hanoï (MRB) a annoncé que, dans la nuit du 23 au 24 juillet, en coordination avec le groupement d’entreprises chargé du contrat EPC, il avait achevé avec succès l’installation de la première cage d’armature du système de murs diaphragmes de la station S3 (station « Périphérique 1 »), relevant du projet de la ligne de métro n°5 (Van Cao - Ngoc Khanh - Lang - Hoa Lac).

Cette opération constitue une étape clé dans la construction des infrastructures souterraines du projet.

Selon le MRB, la cage d’armature mesure 42 mètres de longueur et pèse plus de 38,5 tonnes. Les travaux ont mobilisé simultanément deux grues sur chenilles d’une capacité de levage de 500 tonnes et de 180 tonnes afin de faire pivoter la structure métallique de sa position horizontale vers une position verticale avant son abaissement dans la tranchée, préalablement inspectée et nettoyée. Chaque phase de l’opération a fait l’objet d’un contrôle rigoureux afin de garantir le respect de la position prévue par les plans ainsi que des exigences techniques.

La station S3 est construite au carrefour Nguyen Chi Thanh – La Thanh, où le chantier se superpose en partie à celui du viaduc du Périphérique 1. D’après le MRB, les zones de construction des piles T3 et T4 du viaduc recoupent plusieurs installations temporaires de la station S3, notamment les aires de stockage et d’assemblage des armatures métalliques, la station de traitement de la boue bentonitique, ainsi qu’une partie des travaux relatifs aux pieux de renforcement du sol, aux murets-guides et aux murs diaphragmes.

Afin de garantir l’avancement simultané des deux projets, le MRB et le Comité de gestion des projets de construction d’ouvrages civils de Hanoï ont coordonné leurs actions pour adapter le séquencement des travaux, harmoniser l’organisation des emprises de chantier et résoudre les interfaces techniques. Cette coordination permet d’assurer une progression compatible avec les calendriers respectifs de la ligne de métro n°5 et du projet du Périphérique 1.

Le MRB souligne que la sécurité demeure la priorité absolue tout au long du chantier. Les murs diaphragmes de la station étant implantés à proximité immédiate des piles T3 et T4 du viaduc, le projet a intégré une solution supplémentaire de consolidation des sols au moyen de colonnes de sol-ciment (CDM) autour des fondations des piles. Cette mesure vise à renforcer la stabilité du terrain avant les travaux de terrassement et à prévenir tout impact sur les ouvrages environnants.

Selon Dang Viêt Trung, directeur adjoint du Comité de gestion des chemins de fer urbains de Hanoï, la coordination entre ces deux projets d’infrastructure majeurs au carrefour Nguyễn Chí Thanh contribue à optimiser l’organisation du chantier tout en garantissant le respect des objectifs de calendrier, de qualité et de sécurité. Le Comité de gestion des chemins de fer urbains de Hanoï poursuivra sa coopération avec les entreprises de construction et les organismes concernés afin d’assurer la bonne exécution du projet et continuera d’informer régulièrement les habitants ainsi que les médias de l’évolution des travaux. -VNA/VI