Liên Binh Phat rafle un Golden Bell, une première pour un acteur vietnamien

Liên Binh Phat a obtenu le soir du 18 octobre à Taïwan (Chine) le prix de la Cloche d’Or (Golden Bell) du meilleur acteur dans un rôle principal pour sa performance dans la série "The Outlaw Doctor", devenant le premier artiste étranger à recevoir cette prestigieuse récompense en 60 ans d’histoire des Golden Bell Awards.

Vêtu d’un ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne), il est monté sur scène pour recevoir le trophée et a exprimé sa fierté et son émotion, affirmant que sa nomination était déjà un honneur, mais que recevoir le prix en costume national rendait ce moment encore plus significatif.

Dans son discours, il a décrit ce prix comme une récompense pour un long parcours, non seulement le sien, mais aussi celui de ceux qui l’ont accompagné et qui ont cru en lui tout au long de son parcours artistique. Plus important encore, il a exprimé son sens des responsabilités accru en tant qu’artiste vietnamien, portant l’histoire et l’esprit du Vietnam sur la scène internationale.

Le jury des Golden Bell Awards a félicité Liên Binh Phat pour son interprétation naturelle et profondément émouvante, ainsi que pour sa fluidité entre le mandarin et l’anglais, une compétence rare pour un acteur étranger. Il a salué sa capacité à dépeindre les luttes intérieures d’un médecin vietnamien vivant à l’étranger, tiraillé entre le mal du pays et les défis du travail en terre étrangère.

L’acteur Liên Binh Phat de la cérémonie de remise des Golden Bell Awards.

Sa victoire a rapidement fait la une des médias asiatiques. Les principaux médias taïwanais ont salué sa performance exceptionnelle. Elle Taiwan a qualifié les résultats de cette année de tout à fait justes et mérités, tandis que Drama Go a souligné que son jeu d’acteur était quasi parfait et que chaque regard captivait le public.

Le China Times a comparé Liên Binh Phat au "Tony Leung du Vietnam", et Marie Claire Taiwan, Style.Udn et Mirror Media ont tous décrit sa victoire comme une étape importante qui rapproche le cinéma vietnamien de l’Asie. Le journal TBVS a souligné que son triomphe marquait un tournant, confirmant le talent et la maîtrise des acteurs vietnamiens sur la scène régionale.

Sa victoire aux Golden Bell Awards 2025 est non seulement une étape personnelle marquante, mais aussi une percée historique pour les artistes vietnamiens sur la scène télévisuelle asiatique. De son rôle révélateur dans "Song lang" (2018) à ce triomphe international, Liên Binh Phat a prouvé le talent, le professionnalisme et la profondeur émotionnelle des acteurs vietnamiens au public de toute la région.

Fort de cette réussite majeure, Liên Binh Phat s’apprête à captiver à nouveau le public avec deux projets à venir : "Bây Tiên" (Money Trap), réalisé par Oscar Duong, et "Quan Ky Nam" (Ky Nam Inn), réalisé par Leon Le, qui devraient sortir respectivement les 21 et 28 novembre. – VNA/VI