Liberté religieuse : le Vietnam récuse les évaluations « non objectives » de l’USCIRF

Le Vietnam a officiellement rejeté ce vendredi 19 décembre les conclusions du dernier rapport de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF), qualifiant les évaluations de l'organisme de « non objectives » et d'« inexactes » par rapport à la réalité du pays.

Répondant à une question de la presse concernant la mise à jour du rapport de l’USCIRF publié le 9 décembre 2025, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a réaffirmé la position constante de Hanoï en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales.

« Le Vietnam rejette les évaluations non objectives et inexactes sur la situation réelle au Vietnam figurant dans le rapport de mise à jour de l’USCIRF », a déclaré la porte-parole.

Elle a souligné que l’État vietnamien mène une politique invariable de respect et de protection de la liberté de croyance et de religion. Elle a précisé qu’au Vietnam, « nul n'est discriminé en raison de sa religion ou de ses convictions », et que les activités des organisations religieuses sont garanties conformément à la loi.

Elle a rappelé que ces garanties sont ancrées dans la Constitution de 2013 ainsi que dans l'ensemble du système juridique national, ajoutant que les efforts et les réalisations du Vietnam dans ce domaine ont été « reconnus et hautement appréciés par de nombreux pays ».

Malgré ce différend sur le rapport de l’USCIRF, le Vietnam réaffirme sa volonté de maintenir des canaux de communication ouverts avec Washington. Hanoï privilégie une approche diplomatique basée sur la concertation plutôt que sur la confrontation.

« Nous avons échangé et continuerons d'échanger avec la partie américaine sur les questions d'intérêt mutuel, dans un esprit de franchise, d'ouverture et de respect mutuel », a indiqué la porte-parole.

Elle a conclu en soulignant que ce dialogue constructif doit contribuer au renforcement du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, en faveur de la paix, de la coopération et du développement durable dans la région. -VNA/VI