L’IA à l’école : le Vietnam s’apprête à former ses futurs "citoyens numériques"

Le ministère de l’Éducation et de la Formation du Vietnam a franchi une étape décisive dans la modernisation de son système éducatif en publiant le cadre pilote pour l’éducation de l’intelligence artificielle (IA) dans l’enseignement général.

Ce cadre pilote, dont le lancement officiel est prévu pour le début de l’année 2026, vise à doter les élèves des compétences numériques fondamentales tout en les sensibilisant à un usage humain et durable de l’IA.

Cette initiative s'appuie sur de vastes enquêtes menées par l'Institut des sciences de l'éducation du Vietnam. Au début de l'année 2024, un sondage réalisé auprès de plus de 11 000 élèves a révélé que, si 87% d’entre eux utilisent déjà l’IA dans leur apprentissage, ils se heurtent à un manque de connaissances techniques, à une absence de directives pédagogiques et à une pénurie d'équipements adaptés.

Parallèlement, une enquête menée en 2025 auprès de près de 35 000 enseignants indique que 76% d'entre eux ont déjà intégré l'IA dans leurs pratiques de classe, bien qu'ils expriment des inquiétudes persistantes concernant la précision des systèmes d’IA, la confidentialité et la sécurité des données et le risque de diminution des interactions humaines.

En février 2026, le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation prévoit d'organiser une première session de formation consacrée à l’expérimentation de l’enseignement de l’IA dans les établissements scolaires. Trois modalités pédagogiques ont été mises en œuvre : l’intégration de l’IA dans les disciplines existantes, l’enseignement de certains modules indépendants, ainsi que l’organisation d’activités pratiques et de clubs thématiques.

Les résultats de cette phase pilote serviront de base à une généralisation progressive de l’éducation à l’IA dans les écoles, du primaire au lycée.

Le programme se structure autour de quatre piliers majeurs, à savoir la pensée centrée sur l'humain, l'éthique de l'IA, les techniques d'application et la conception de systèmes, le tout réparti sur trois niveaux de progression adaptés à chaque cycle scolaire.

À l'école primaire, l'accent sera mis sur une phase de sensibilisation pour familiariser les enfants avec les concepts de base, tandis que le collège constituera une étape de consolidation des fondements éthiques et techniques, des applications et leurs premiers impacts. Au lycée, les élèves passeront au stade de la création, où ils seront encouragés à concevoir et à ajuster des outils simples, tout en développant un esprit critique aiguisé sur les enjeux sociaux, les droits de l’homme et la responsabilité citoyenne.

Figurant parmi les localités comptant le plus grand nombre d’élèves du pays, le Département de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville considère l’expérimentation de l’introduction de l’IA dans les écoles comme une démarche stratégique, visant à développer les compétences numériques, la pensée logique et l’autonomie des élèves. Récemment, l’autorité éducative municipale a publié un plan de mise en œuvre du projet pilote d’enseignement de l’IA dans les établissements scolaires, à partir du second semestre de l’année scolaire 2025-2026.

Pour les experts, notamment le professeur associé et docteur Nguyen Chi Thanh, de l'Université de l'Éducation relevant de l’Université nationale de Hanoï, l'intégration de l'IA dans les écoles est essentielle pour doter les élèves de compétences numériques fondamentales. Il préconise une personnalisation approfondie des contenus en fonction des tranches d’âge et suggère d'utiliser l'IA elle-même pour alléger les tâches administratives des enseignants, leur permettant ainsi de se concentrer sur l'accompagnement pédagogique. L'idée est de transformer les "natifs numériques" de la génération Z en utilisateurs avertis et responsables plutôt qu’en consommateurs passifs de technologie. -VNA/VI