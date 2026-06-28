L’héritage du président Hô Chi Minh honoré en France

Le site des vestiges du président Hô Chi Minh dans la zone du Palais présidentiel à Hanoi, l’ambassade du Vietnam en France et le Centre culturel vietnamien en France ont coorganisé une série d’activités à Montreuil du 26 au 28 juin pour commémorer le 115e anniversaire du départ du président Hô Chi Minh à la recherche de la voie du salut national (5 juin 1911-2026) et le 80e anniversaire de sa visite d’État en France en 1946, en tant qu’invité du gouvernement français.

Montreuil abrite un important fonds d’archives datant des années d’activités révolutionnaires de Hô Chi Minh en France. Ces événements visaient à diffuser son héritage idéologique et culturel et à renforcer la compréhension interculturelle entre les deux peuples vietnamien et français.

En point d’orgue, une exposition thématique consacrée au site des vestiges du président Hô Chi Minh dans la zone du Palais présidentiel – un espace d’amitié et de paix Vietnam-France, présentant de nombreux images et documents sur la vie et l’œuvre révolutionnaire du grand dirigeant vietnamien, ainsi que le site des vestiges du président Hô Chi Minh dans la zone du Palais présidentiel, classé vestige national spécial, où il a vécu et travaillé pendant les 15 dernières années de sa vie, de 1954 à 1969.

Une délégation du site des vestiges du président Hô Chi Minh a déposé de l’encens et des fleurs devant le buste du président Hô Chi Minh, au parc Montreau à Montreuil, en banlieue parisienne, et a rénové l’espace d’exposition qui lui est dédié au Musée de l’histoire vivante de la ville.

La délégation du site des vestiges du président Hô Chi Minh se recueille devant le buste du président Hô Chi Minh, au parc Montreau à Montreuil. Photo : VNA

Cette nouvelle présentation, enrichie de publications, de documents et de photographies retraçant sa vie et son œuvre, contribue à honorer sa mémoire auprès du public français et à renforcer le sentiment de fierté nationale au sein de la communauté vietnamienne de France.

Le président Hô Chi Minh était un homme d’histoire, un bâtisseur d’histoire. Il a construit le premier pont de l’amitié, jetant les bases de la compréhension et du respect mutuels entre le Vietnam et la France, a déclaré Lê Thi Phuong, directrice du site des vestiges du président Hô Chi Minh dans la zone du Palais présidentiel.

La délégation du site des vestiges du président Hô Chi Minh dans la zone du Palais présidentiel à Hanoi, l’ambassade du Vietnam en France et le Centre culturel vietnamien en France ont également organisé une cérémonie d’hommage au président Hô Chi Minh au Musée de l’histoire vivante de Montreuil.

La directrice du site des vestiges du président Hô Chi Minh dans la zone du Palais présidentiel, Lê Thi Phuong, le directeur du Musée de l’Histoire vivante, Thomas Le Goff (premier rang, à droite) et d’autres membres de la délégation posent avec un grand portrait du Président Hô Chi Minh. Photo : VNA

La délégation s’est ensuite rendue à l’ambassade du Vietnam en France pour y déposer de l’encens et s’est entretenue avec l’ambassadeur Trinh Duc Hai afin de définir les moyens de préserver et de faire rayonner l’héritage du président Hô Chi Minh à l’étranger.

Les deux parties ont souligné le rôle des instances diplomatiques et culturelles vietnamiennes dans la sauvegarde de cet héritage, condition essentielle au renforcement de l’amitié et de la coopération bilatérales.

L’ambassade du Vietnam en France collabore également avec la délégation pour enrichir son exposition et sa bibliothèque consacrées à Hô Chi Minh, en y intégrant de nouveaux documents et photos. – VNA/VI