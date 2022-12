L’exposition « Rappelle-toi Barbara » arrive au Musée des Femmes du Vietnam

Une exposition intitulée "Rappelle-toi Barbara" s'est ouverte au Musée des Femmes du Vietnam le 14 décembre à Hanoï, racontant les histoires de 14 femmes qui ont vécu le quotidien de la Seconde Guerre mondiale.

Lors du vernissage de l'exposition intitulée "Rappelle-toi Barbara" au Musée des Femmes du Vietnam le 14 décembre à Hanoï. Photo : VNA



L'exposition est le résultat d'un projet de huit ans de la photographe documentaire et vidéaste française Maureen Ragoucy, qui est allée rendre visite aux femmes en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, aux États-Unis et au Japon. Au moment de la guerre, elles étaient enfants, jeunes filles ou adultes, étudiantes ou en activité, frivoles ou avisées, aujourd’hui des femmes racontent des souvenirs liés à leur vie quotidienne pendant la Seconde Guerre mondiale. S’exiler, résister, s’enfuir du ghetto, vivre l’emprisonnement, la déportation, la perte d’êtres chers, mais aussi l’insouciance et la légèreté malgré l’horreur, la vulnérabilité, les souffrances, leur guerre c’est avant tout la survie. En ne cédant pas à la peur ni à la soumission, leur vie va passer de l’ordinaire à l’extraordinaire. Leur foi en l’avenir motive leur action.

L'exposition présente les mots et les voix associés à leurs portraits, montrant ainsi la guerre d'une manière réaliste et vivante de leur point de vue.

S'adressant à la cérémonie d'ouverture, Nguyen Thi Minh Huong, vice-présidente de l'Union des femmes du Vietnam, a déclaré que cette exposition s’inscrit dans la programmation des 50 ans des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam et une décennie de partenariat stratégique entre les deux pays en 2023.

Elle a convaincu que l'événement continuera à ouvrir des opportunités et des activités de coopération entre le Vietnam et la France en général, et entre les femmes vietnamiennes et françaises en particulier.

L'exposition se poursuivra jusqu'à fin de ce mois de décembre.

"Rappelle-toi Barbara" a été exposée par Maureen Ragoucy dans de nombreux musées en France. En 2019, elle reçoit une bourse de soutien à la création de la région Hauts-de-France pour présenter son projet spécial au Vietnam.

Le thème de cette expo est inspiré du poème « Barbara » du poète français Jacques Prévert, publié en 1946. L’auteur nous fait part de l'attachement qu'avait son auteur pour la ville de Brest ainsi que de sa tristesse à la suite de sa destruction par les bombardements alliés lors de la Seconde Guerre mondiale.