L’exigence du leader du Parti de placer la Patrie au-dessus de tout reçoit le soutien de l’opinion publique

La ''demande de mettre les intérêts de la nation, du Parti et du peuple au premier plan'', message dans le discours du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, sur certaines questions nécessitant une attention particulière dans la préparation du personnel du 14e Congrès national du Parti a bénéficié d’un large soutien de la part des responsables, des membres du Parti et de la population de toutes les couches sociales.

Le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

Le leader du PCV a prononcé un discours important lors de la récente première réunion du sous-comité du personnel du 14 e Congrès du Parti.

Dans son discours, il a déclaré que les questions de personnel du Congrès sont extrêmement importantes mais aussi extrêmement compliquées, difficiles et lourdes, exigeant que le Comité central du Parti, le Bureau politique, le Secrétariat et l'ensemble du système politique travaillent avec un très haut sens des responsabilités, avec beaucoup de détermination et d'efforts, et d'une manière véritablement impartiale, objective et scientifique qui donne la priorité aux intérêts de la nation, du Parti et du peuple.

Commentant cette question, le Dr Nguyen Viet Chuc, ancien vice-président de la Commission de la Culture, de l'Education, de la Jeunesse, de l'Adolescence et de l'Enfance de l'Assemblée nationale, a déclaré que tout au long de sa vie et de sa carrière révolutionnaire, le président Ho Chi Minh a toujours mis les intérêts de la nation et des habitants d'abord et avant tout. Ce point de vue constituait le principe suprême de la direction de la révolution et fut également l’un des facteurs du succès de la révolution vietnamienne.

Le Vietnam n’a jamais acquis une telle stature qu’aujourd’hui. Dans le nouveau contexte, les cadres doivent faire preuve d’un courage encore plus fort et mettre pleinement en œuvre leur capacité à servir la Patrie et le peuple. Ils doivent faire passer les intérêts du peuple, des collectifs et de la nation avant les leurs, a estimé Nguyen Viet Chuc.

Il a partagé l'analyse du Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong sur les lacunes et les faiblesses de certains cadres ainsi que sur les problèmes du travail du personnel.

A l'heure où le pays se trouve face à des opportunités majeures et est également confronté à des défis considérables, si les problèmes persistent pendant de nombreuses années et que de nombreux mandats ne parviennent pas à être résolus, il sera très difficile pour le rêve d'un pays puissant et prospère de devenir réalité, a-t-il ajouté.

Exprimant son soutien à la demande du chef du Parti de donner la priorité aux intérêts de la nation, du Parti et du peuple, le colonel Nguyen Van Nien, ancien directeur de la société pharmaceutique du 12e corps d'armée, a rappelé que dans les années 1960, il y avait une slogan affiché partout – « La Patrie avant tout », ce qui signifiait que les cadres et les membres du Parti devaient placer la Patrie et le Parti, et non leurs intérêts personnels, au-dessus de tout.



Cependant, il a également estimé que c'est plus facile à dire qu'à faire, soulignant la nécessité de maintenir l'impartialité et d'écouter attentivement l'opinion publique.

Le président Hô Chi Minh et le Parti communiste du Vietnam ont réussi à attirer les personnalités les plus éminentes vers le système et le peuple tout entier vers la grande cause révolutionnaire grâce à l’objectif ultime du Parti : œuvrer pour le bien du peuple. C’est un fait prouvé depuis la fondation du pays qu’une fois l’unanimité obtenue, même une petite nation peut devenir grande, comme le montrent les succès des guerres contre les colonialistes français et les impérialistes américains, a-t-il poursuivi.

Pour réussir sur la voie choisie par le président Ho Chi Minh, le Parti et le peuple, a-t-il déclaré, les questions de personnel dans les temps à venir sont d'une importance cruciale. Ce n'est que lorsqu'un contingent de bons cadres est disponible que de meilleures politiques peuvent être élaborées, que les problèmes au niveau stratégique peuvent être résolus, ainsi que les situations complexes liées à la construction, au développement et à la défense du pays et à l'existence du régime, traité en temps opportun, de manière juste et efficace, a-t-il ajouté. -VNA/VI