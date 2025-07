L’exemption temporaire de visa aiguise l’engouement des touristes européens

Les touristes s'adonnent à une promenade en bateau sur la rivière Hoài, dans la vieille ville de Hôi An. Photo : VNA

La plateforme de voyage numérique Agoda a constaté une forte hausse d’intérêt parmi les voyageurs polonais, suisses et tchèques suite à la mise en place par le Vietnam d’une exemption temporaire de visa pour les ressortissants de ces pays.



Selon Agoda, l’intérêt des voyageurs polonais a bondi de 306%, suivi par celui des voyageurs tchèques (155%) et suisses (68%). Ces chiffres sont basés sur les recherches d’hébergement effectuées sur Agoda entre le 1er janvier et le 23 juin pour des arrivées entre le 1er mars et le 31 décembre, période d’application de l’exemption de visa, par rapport à la même période 2024.



Cette politique, en vigueur depuis le 1er mars, permet aux citoyens des trois pays d’entrer au Vietnam sans visa pour un séjour touristique pouvant aller jusqu’à 45 jours. Cette exemption temporaire devrait prendre fin le 31 décembre.



Agoda a souligné que cette initiative a ouvert la voie à davantage de voyageurs européens souhaitant explorer le Vietnam, la Pologne enregistrant la plus forte hausse d’intérêt.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts plus vastes déployés par le Vietnam pour stimuler le tourisme récepteur en allégeant les longues procédures et frais de visa, permettant ainsi à davantage de visiteurs de découvrir la richesse culturelle, les paysages naturels et le dynamisme des villes du pays.



Les destinations les plus recherchées par les voyageurs de ces marchés pendant la période d’exemption de visa étaient la ville de Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville, Hanoi, l’île de Phu Quôc et la ville de Nha Trang. Chaque destination offre des expériences uniques qui soulignent l’attrait touristique du Vietnam.



La plateforme de voyage a mis en avant Dà Nang comme une ville réputée pour ses plages dorées et son emblématique Pont du Dragon, véritable porte d’entrée vers des sites culturels tels que les Montagnes de Marbre et Hoi An.



Hô Chi Minh-Ville a été décrite comme une métropole animée alliant gratte-ciels modernes et monuments historiques comme les tunnels de Cu Chi, ainsi qu’une cuisine de rue florissante. Hanoi, la capitale, captive les visiteurs avec son vieux quartier, le lac Hoàn Kiem et ses temples centenaires.



L’île de Phu Quôc est présentée comme un paradis tropical, abritant des plages immaculées, des forêts luxuriantes et des complexes hôteliers de renommée mondiale, un lieu idéal pour la détente. Nha Trang, quant à elle, se distingue par ses eaux turquoise, sa vie nocturne animée et ses sports nautiques comme la plongée avec tuba et la plongée sous-marine.



«Grâce à ces exemptions, la Pologne, la Suisse et la République tchèque rejoignent le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Norvège, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni parmi les pays européens bénéficiant d’un accès sans visa à ce pays d’Asie du Sud-Est en plein essor», explique Agoda.



Lam Vu, directeur national pour le Vietnam chez Agoda, a souligné l’importance de cette mesure, affirmant que la politique d’exemption de visa du Vietnam constitue une avancée majeure, permettant aux voyageurs européens de découvrir plus facilement que jamais l’incroyable mélange de culture, de nature et d’hospitalité du pays. – VNA/VI