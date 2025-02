Lever les obstacles pour attirer les investissements privés dans l'énergie

Afin d'atteindre une croissance économique à deux chiffres dans les années à venir, le Vietnam considère le développement de son secteur énergétique comme un impératif. Lors d'un séminaire consacré à la promotion des investissements privés dans ce secteur, organisé la semaine dernière, le Dr. Nguyen Sy Dung, ancien vice-président du Bureau de l'Assemblée nationale, a souligné que pour chaque augmentation de 1 % du PIB, la production d'électricité doit croître de 2 %.



Afin de stimuler le développement énergétique et de faciliter la participation du secteur privé, en février 2020, le Bureau politique a publié la Résolution n° 55-NQ/TW sur les orientations stratégiques du développement énergétique national du Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision pour 2045. Cette résolution stipule clairement : « Encourager et créer toutes les conditions favorables pour que les acteurs économiques, en particulier le secteur privé, participent au développement énergétique ».



Outre la Résolution n° 55-NQ/TW, d’autres textes juridiques, tels que la Loi sur l’électricité et la Loi sur l’investissement, mentionnent la nécessité d’impliquer le secteur privé dans le développement de l’énergie.



Vu Quynh Le, vice-directrice du Département de gestion des appels d'offres (ministère du Plan et de l'Investissement), a indiqué qu’à ce jour, 19 projets BOT (Build-Operate-Transfer, ou Construire-Opérer-Transférer en français) dans le secteur de l'énergie avaient été recensés, avec une puissance totale de 27.000 MW et un investissement cumulé de près de 2 000 milliards de dollars.



Selon Philip Timothy Rose, directeur du Programme de Partenariat pour la transition énergétique en Asie du Sud-Est (ETP - Southeast Asia Energy Transition Partnership), l'encouragement du secteur privé à investir dans l’énergie est essentiel, notamment dans le contexte où le Vietnam prévoit un investissement total de plus de 134 milliards de dollars dans le développement énergétique pour la période 2021-2030.

Parc éolien à Quang Tri. Photo: VNA



Toutefois, le Dr. Nguyen Sy Dung a souligné la persistance d'obstacles majeurs à l'investissement privé dans le secteur électrique vietnamien. Ces défis se manifestent notamment au niveau des politiques d'incitation à l'investissement, des infrastructures énergétiques, des procédures administratives et de l'accès au financement.



La prof. associée-docteure Nguyen Thi Nhung, responsable du Département d’investissement financier (Faculté de Finance et de Banque, Université d'Économie, Université Nationale du Vietnam, Hanoï), a insisté sur la nécessité de lever ces obstacles politiques et juridiques afin de renforcer la confiance des investisseurs dans les projets d'énergies renouvelables. Elle a également recommandé de privilégier les financements nationaux en encourageant l'émission d'obligations d'entreprises et d'obligations vertes, et de mettre en place un système de suivi global pour évaluer l'efficacité des financements, en particulier des flux de capitaux verts.



Par ailleurs, selon le Dr. Le Xuan Nghia, membre du Conseil consultatif de politique monétaire et financière nationale, il est impératif que le gouvernement adopte des mesures afin d'encourager toutes les entreprises à adopter des pratiques énergétiques efficientes et économes. Les politiques publiques doivent également favoriser activement les investissements privés dans la production diversifiée d'électricité, englobant les sources éolienne, solaire, nucléaire et gazière…



« Une résolution efficace des questions politiques et juridiques renforcera la confiance des investisseurs dans les projets d’énergies renouvelables », a conclu Le Xuan Nghia. -VNA!VI