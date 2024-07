Lettre de condoléances du président des États-Unis suite au décès du SG Nguyen Phu Trong

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken écrit dans le registre de condoléances. Photo : VNA

Dans la soirée du 27 juillet, lors de son voyage au Vietnam pour rendre hommage au feu secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong et présenter ses condoléances à son épouse Ngo Thi Man et à sa famille, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a remis la lettre de condoléances du président Joe Biden au président To Lam, suite au décès du leader du PCV.

Le contenu de la lettre est le suivant :

“Cher Monsieu président:

Jill et moi transmettons nos condoléances à Madame Ngo Thi Man et à tout le peuple vietnamien pour la perte du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong.

Les peuples des États-Unis et du Vietnam ont une histoire commune profonde et importante. Lorsque j’ai rencontré le secrétaire général Nguyen Phu Trong pour la première fois à Washington en 2015, il était clair qu’il croyait également cela. Au cours des années qui ont suivi, nous avons travaillé ensemble pour surmonter les souffrances du passé afin de saisir des promesses de l’avenir, non seulement pour notre peuple, mais aussi pour les peuples de toute la région indo-pacifique. C’est avec une grande fierté que j’ai pu me retrouver ensemble lors de ma visite d’État à Hanoï l’année dernière, alors que nous marquions une nouvelle ère de coopération entre nos nations et que nous voyions certaines de ces promesses se concrétiser.

C'était un témoignage de nos aspirations communes pour le monde de paix et de prospérité accrues pour tous. Mais cela témoigne également de l'engagement personnel du secrétaire général Nguyen Phu Trong à élever notre partenariat au plus haut niveau, le partenariat stratégique intégral. Les États-Unis n’oublieront jamais son leadership. Et nous soutenons pleinement le Vietnam fort, résilient et indépendant auquel il a consacré sa vie.

Le poète Nguyen Du a écrit, "Merci Dieu, nous sommes ici aujourd’hui pour voir le soleil se dissiper à travers le brouillard et les nuages.". Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a joué un rôle indispensable en dissipant les nuages qui avaient couvert au cours des 50 années de progrès entre nos nations. Nous honorerons sa mémoire en perpétuant son héritage et en poursuivant notre important travail.

Sincèrement,”

Au nom de la famille, Mme Ngo Thi Man a exprimé son émotion avant les bons sentiments des États-Unis et ceux que le président Joe Biden et le secrétaire d'État Antony Blinken ont personnellement réservés au secrétaire général. Elle s’est déclarée convaincue que les deux parties continueraient à mettre en œuvre efficacement la Déclaration conjointe Vietnam-États-Unis, conclue en septembre 2023 pour promouvoir et approfondir les relations de coopération entre les deux pays, pour les intérêts des deux peuples.

Mme Ngo Thi Man a adressé ses sincères remerciements et ses meilleurs vœux de bonne santé au président Joe Biden, à son épouse et à sa famille. - VNA/VI